"Wollen die Leistung der letzten Wochen bestätigen"

Die Rollen sind damit klar verteilt: Lamme reist als Favorit an, Schwicheldt geht als Außenseiter in die Partie – allerdings mit dem Wissen, im Hinspiel bereits Paroli geboten zu haben. Das 3:3 im ersten Aufeinandertreffen unterstreicht die Fähigkeit der Gastgeber, auch gegen stärkere Gegner zu bestehen.

Wenn der TSV Schwicheldt (9., 28 Punkte) am 26. Spieltag auf den TSV Germania Lamme (3., 44 Punkte) trifft, prallen zwei Mannschaften mit deutlich unterschiedlicher Zielsetzung aufeinander. Während Schwicheldt den Abstand zu den unteren Tabellenrängen wahren möchte, kämpft Lamme weiterhin um den Anschluss an die Spitzenplätze.

Trainer Benjamin Weiß beschreibt die aktuelle Lage offen: „Brutal schweres Spiel, wir gehen aktuell auf dem Zahnfleisch.“ Gleichzeitig verweist er auf die Erfahrung aus dem Hinspiel: „Das Hinspiel hat aber gezeigt, dass wir auch gegen so einen Gegner mithalten können.“

Die jüngsten Ergebnisse spiegeln die Situation der Gastgeber wider. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Peine folgte zuletzt ein 2:2 bei Schlusslicht Lafferde – ein Spiel, in dem Schwicheldt trotz spielerischer Vorteile Punkte liegen ließ.

Die Zielsetzung bleibt trotz der personellen und physischen Belastung klar formuliert: „Wir haben ein Heimspiel und wollen was mitnehmen.“ Der TSV Germania Lamme präsentierte sich zuletzt in überzeugender Form und unterstrich dies mit einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen den FC Wenden. Mit 44 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz drei und gehört weiterhin zu den konstantesten Teams der Liga.

Kapitän Grazian Borucki sieht sein Team gut vorbereitet: „Wir haben im Training wieder gut gearbeitet und wollen natürlich die Leistung der letzten Wochen bestätigen.“ Er erwartet ein Spiel mit klarer Rollenverteilung: „Ich denke, wir werden wieder sehr viel Ballbesitz haben. Der Gegner wird wahrscheinlich tief stehen und auf Konter lauern.“

Schlüssel liegt in Effizienz und Spielkontrolle

Aus Sicht der Gäste wird es darauf ankommen, die erwartete Feldüberlegenheit in Torchancen und Tore umzumünzen. Borucki formuliert die Anforderungen präzise: „Wir müssen Lösungen finden, in die gefährlichen Räume kommen und dann auch Kapital daraus schlagen.“

Schwicheldt hingegen dürfte auf defensive Stabilität und schnelle Umschaltmomente setzen – ein Ansatz, der bereits im Hinspiel zum Erfolg führte.

Die Partie verspricht ein Duell zweier unterschiedlicher Spielansätze. Lamme bringt die spielerische Dominanz und Konstanz mit, Schwicheldt setzt auf Einsatz, Kompaktheit und die Unterstützung im eigenen Stadion.

Ob der Tabellenneunte dem Favoriten erneut Punkte abringen kann, wird maßgeblich davon abhängen, wie effizient beide Mannschaften ihre jeweiligen Stärken auf den Platz bringen.