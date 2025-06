„Wollen die Jungs belohnen, die den Aufstieg geschafft haben“ – TuS startet ins Abenteuer Bayernliga

Geretsried geht mit drei Neuzugängen in die Saisonvorbereitung – Erstes Testspiel am Dienstag gegen Olching

Mit einem Heimspiel gegen den SC Olching an diesem Dienstagabend (19 Uhr) starten die Fußballer des TuS Geretsried ihre fünfteilige Testspielreihe zur Vorbereitung auf das Abenteuer Bayernliga. „Es ist noch nicht der komplette Kader zusammen, aber wir wollten schnell wieder in einen Spielrhythmus kommen“, begründet Trainer Daniel Dittmann den frühen Zeitpunkt für das erste Match. Am vergangenen Freitag stand die erste Trainingseinheit auf dem Programm des Bayernligateams, in dem es erwartungsgemäß ein paar Veränderungen gegeben hat. Die bewegen sich jedoch in einem sehr überschaubaren Rahmen.

Berger legt Pause ein, Pech wechselt in den Kreisliga-Kader

„Wir wollten die Jungs, die den Aufstieg geschafft haben, in gewisser Weise auch belohnen. Sie sollen die Bayernliga genießen“, erklärt Hans Schneider. „Deshalb haben wir uns darauf beschränkt, die Abgänge aufzufüllen“, betont der Sportliche Leiter der Fußballsparte. Bis zum gestrigen Tag gab es drei Aktive, die ihre Karriere nicht beim TuS fortsetzen. Rechtsverteidiger Slavko Radovanovic, der sich erst in der Relegation richtig in die Mannschaft gespielt hatte, kehrt überraschend in seine Heimat Serbien zurück. Linksaußen Kazuki Date verlässt nach nur einer Saison, in der er nicht die Spielzeit erhielt, die er sich erhofft hatte, den Verein wieder – Ziel unbekannt. Zudem steht Anton Berger nicht mehr zur Verfügung. „Ich möchte erst mal eine Zeit Pause machen vom Fußball“, erklärt der Lenggrieser gegenüber unserer Zeitung. Und Fabio Pech, der mit seinen Jokertoren in der Relegation erheblichen Anteil am Bayernliga-Aufstieg hatte, hat sich entschieden, künftig in der Zweiten Mannschaft zu spielen. Ein Fragezeichen steht außerdem noch hinter Lars Maison, der womöglich wegen seines Studiums wegziehen wird.

Kawai kommt aus Pullach, Bazdrigiannnis aus Landsberg, Falck aus Unterhaching

Demgegenüber stehen drei fixe Neuzugänge. Vom SV Pullach kommt Keita Kawai (29), der aus den jüngsten Landesligabegegnungen im Isarau-Stadion bestens bekannt ist. „Er ist technisch hervorragend und menschlich ein toller Typ, bescheiden und sehr ehrgeizig“, schwärmt Daniel Dittmann von seinem „Top-Neuzugang“. Der Japaner sei „hungrig, hat noch nie Bayernliga gespielt.“ Das hat Alexander Bazdrigiannis ihm voraus. Der 23-jährige Deutsch-Grieche sammelte Bayernliga-Erfahrung bei seiner letzten Station, dem TSV Landsberg. „Viel Dynamik und ein riesiges Potenzial“ sieht TuS-Trainer Dittmann bei Neuzugang Nummer 3: Linus Falck (18) kommt aus dem Nachwuchs der SpVgg Unterhaching – und passt exakt ins Motivations-Anforderungsprofil seines künftigen Trainers. „Er ist heiß auf unser Projekt“, betont Dittmann. Nach dem kurzfristigen internen Wechsel von Fabio Pech in den Kreisliga-Kader sei ein weiterer Neuzugang aus der Kategorie „Junger Potenzialspieler“ in den nächsten Tagen möglich, so der TuS-Coach.

Ansonsten stimmt der 25-jährige Trainer seinem sportlichen Leiter zu. „Ich glaube, wir haben insgesamt eine gute Mischung mit erfahrenen Leuten – Belmin Idrizovic, Sebastian Rosina und Robin Renger haben ja auch schon in der Bayernliga gespielt – und jungen Spielern hinbekommen“, zeigt sich Hans Schneider zuversichtlich für das Projekt Bayernliga.