"Wollen die guten Momente aus dem Spiel in Nörten mitnehmen"

Tabellarisch hat Northeim fünf Punkt mehr auf dem Konto, aber auch ein Spiel weniger gespielt als der FC Helmstedt. Dennoch ist es im Abstiegskampf der Landesliga enorm spannend und beide Teams brauchen Punkte für den Klassenerhalt. Im Hinspiel hat das Punkten für Northeim besser geklappt. Dort gewann die Eintracht vor heimischer Kulisse mit 3:1.

Kadertechnisch wird der kleine Kader von Helmstedt am Samstag nochmal etwas dezimierter sein, denn Onur Can Ada und Maurice Friehe werden gesperrt fehlen. Zwar verlor Helmstedt in der Vorwoche gegen Mitkonkurrenten Nörten-Hardenberg, doch Trainer René Cassel sah auch Positives. "Wir wollen die Bereitschaft, alles zu geben und das Wir-Gefühl, das wir in Nörten an den Tag gelegt haben, auch am Samstag zeigen."

Nach zwei Niederlagen in Serie wäre ein Erfolgserlebnis enorm wichtig, doch auch Northeim wartet seit drei Spielen auf einen Dreier. Zum Ziel für Samstag antwortete Cassel: "Ich bleibe dabei: Zeigen meine Jungs diese gute Einstellung über 90 Minuten, dann bin ich mit jedem Ergebnis zufrieden. Schön wäre es natürlich trotzdem, wenn wir die drei Punkte in Helmstedt behalten könnten."

Anpfiff ist am Samstag um 15.00 Uhr in Helmstedt..