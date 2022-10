»Wollen die Antwort auf dem Platz geben!«: Topspiel am Dienstagabend 14. Spieltag in der Bayernliga Süd - Dienstag: Nachzügler-Topspiel zwischen dem FC Memmingen und dem FC Ingolstadt 04 II

Eigentlich hätte die Begegnung zwischen dem FC Memmingen und dem FC Ingolstadt 04 II, die beide jeweils seit mehreren Spielen ungeschlagen sind und sich dementsprechend aktuell in einem Lauf befinden, bereits am vergangenen Wochenende stattfinden sollen. Grund für die Verschiebung und die damit verbundene lange Bayernliga-Pause war allerdings der UEFA Regions' Cup, wo beide Mannschaften einige Akteure abstellen mussten. Während bei den Hausherren mit Flemming Schug und Mathias Bauer zwei Mann mit nach Latina (Italien) reisten, standen mit Egson Gashi, Mario Götzendorfer, Ludwig Zech und Ishak Karaogul sogar vier Ingolstädter im Aufgebot von BFV-Coach Engin Yanova. Anpfiff in Memmingen ist heute Abend um 19:30 Uhr.

Stephan Baierl (Trainer FC Memmingen): "Mit Ingolstadt kommt ein Gegner, der zuletzt richtig stark performt hat, allerdings wollen wir unseren Aufwärtstrend weiter bestätigen. Es wird mit Sicherheit ein ganz intensives Spiel gegen eine richtig gute Mannschaft mit vielen jungen, hungrigen Spielern in ihren Reihen. Da müssen wir natürlich einen guten Tag erwischen, aber die Jungs sind motiviert nach dieser langen Pause. Natürlich hat uns die Verschiebung auch nicht in die Karten gespielt. Eigentlich wollten wir Freitag spielen, aber Ingolstadt hat sich gewehrt, weswegen wir nun am Dienstagabend spielen müssen. Wir wollen die Antwort auf dem Platz geben!"

Personalien FC Memmingen: Bis auf die Langzeitverletzten und den angeschlagenen Oktay Leyla steht Memmingen personell die volle Kapelle zur Verfügung. Offen ist allerdings noch, ob Tobias Werdich oder Lino Volkmer für den verletzten Martin Gruber im Tor stehen wird.

Alex Käs (Trainer FC Ingolstadt 04 II): "Es wird eine sehr anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Memmingen ist für mich neben Landsberg die Mannschaft mit der individuell größten Qualität in der Liga und ist zudem auch in der Breite richtig gut aufgestellt. Dennoch denke ich, dass Memmingen vor allem zu Hause sehr unter Zugzwang steht wenn sie weiterhin oben dranbleiben wollen. Beide Mannschaften haben aktuell eine kleine Serie, weswegen ich ein qualitativ gutes Bayernliga-Spiel erwarte. Auch wenn in meinen Augen Memmingen etwas mehr unter Druck steht als wir es aktuell tun."

Personalien FC Ingolstadt 04 II: Das Aufgebot ist im Vergleich zum Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos unverändert.