„Wollen den Titel verteidigen!“

– Foto: Sascha Köppen

Im FuPa-Teamcheck spricht Sven Lange, Trainer des Malchower SV in der Verbandsliga, über die ersten Eindrücke der Vorbereitung, Veränderungen im Kader, die Stärken seiner Mannschaft und die Erwartungen an die bevorstehende Spielzeit. Der Titelverteidiger richtet den Blick dabei klar nach vorne.

Die Vorbereitung des Malchower SV ist noch jung, dennoch konnte Sven Lange bereits erste Erkenntnisse gewinnen. Nach den ersten Einheiten stand auch das Testspiel gegen Rathenow auf dem Programm (2:2).

„Wir sind jetzt in der ersten Trainingswoche. Haben vier Trainingseinheiten und das Testspiel gegen Rathenow absolviert. Die Belastung war sehr hoch, das Spiel sehr intensiv!“, betont Lange gegenüber FuPa.

In der Sommerpause musste der Malchower SV mehrere Abgänge verkraften. Moritz Went und Dean Klesnil legen eine Fußballpause ein. Mahdi Chachi wechselte zum Güstrower SC, Lukas Prange schloss sich dem Doberaner FC an.

Neu im Kader sind Thore Böhm, der aus dem Förderkader René Schneider kommt, sowie Pepe Maluch und Konstantin Mertins, die vom SV Warnemünde nach Malchow gewechselt sind.

Gelungener Einstand der Neuzugänge

Die ersten Eindrücke von den Neuzugängen fallen positiv aus. Bereits im ersten Testspiel konnten sie Akzente setzen.

„Haben im ersten Testspiel schon eine gute Leistung gebracht.“

Transferphase noch nicht komplett abgeschlossen

Obwohl die Personalplanungen weitgehend beendet sind, bleibt der Verein aufmerksam. Weitere Verstärkungen sind zwar aktuell nicht vorgesehen, ausgeschlossen werden sie aber nicht.

Der Trainer behauptet: „Kaderplanung ist zwar abgeschlossen, aber wir halten immer die Augen auf!“

Abgänge zeichnen sich jedoch nicht mehr ab.

Die größte Stärke der Mannschaft

Für Sven Lange liegt die größte Qualität seiner Mannschaft im geschlossenen Auftreten und in der langjährigen Zusammenarbeit des Kerns des Teams. „Mannschaftliche Geschlossenheit und dass der Kern über Jahre zusammen spielt!"

Titelverteidigung als klares Ziel

Nach der erfolgreichen Vorsaison formuliert der Trainer das Saisonziel ohne Umschweife. Der Malchower SV möchte erneut ganz oben stehen. „Wollen den Titel verteidigen", stellt Sven Lange klar.

Favoriten auf die Meisterschaft

Neben seinem eigenen Team sieht Lange weitere Mannschaften im Kreis der Titelanwärter. „Malchow, Bentwisch, Pastow, Neubrandenburg.“

Mit klarem Fokus in den Saisonauftakt

Vor dem ersten Pflichtspiel richtet der Trainer den Blick nicht ausschließlich auf das Ergebnis des Auftakts. Vielmehr soll die Mannschaft vom ersten Spieltag an die Grundlage für eine erfolgreiche Hinrunde legen.

„Wir gehen nicht in die Saison und wollen das eine Spiel gewinnen! Wir wollen am ersten Spieltag sportlich für die 1. Halbserie da sein", unterstreicht der Chefcoach der Malchower.