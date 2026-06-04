"Wollen den Schwung mit in die neue Saison nehmen" Zum letzten Spieltag treffen zwei formstarke Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Mit dem Duell zwischen dem FC SF Rautheim und dem TSV Germania Lamme endet am Sonntag die Saison in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Während die Gäste ihren dritten Tabellenplatz absichern wollen, geht es für die Gastgeber darum, eine starke Schlussphase mit einem weiteren Erfolgserlebnis abzurunden.

Der FC SF Rautheim geht als Tabellensiebter in den letzten Spieltag. Mit 37 Punkten hat sich die Mannschaft frühzeitig aller Abstiegssorgen entledigt und sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Zuletzt unterstrich das Team seine gute Verfassung mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht SV Teutonia Groß Lafferde. Der TSV Germania Lamme reist als Tabellendritter mit 54 Punkten an und gehört damit zu den erfolgreichsten Mannschaften der Spielzeit. Die Gäste überzeugten insbesondere in der Rückrunde mit großer Konstanz und feierten am vergangenen Wochenende einen souveränen 4:1-Erfolg gegen den TSV Wipshausen. Mit einem weiteren Sieg möchte Lamme die Saison erfolgreich abschließen und den positiven Trend in die kommende Spielzeit mitnehmen.

Lamme warnt vor unbequemer Aufgabe Bereits das Hinspiel zeigte, wie eng die Kräfteverhältnisse sein können. Damals setzte sich Germania Lamme mit 2:1 durch. Innerhalb weniger Minuten sorgten Wassaf und Naumann für eine Zwei-Tore-Führung, ehe Glück im zweiten Durchgang für Rautheim verkürzte. Trotz des Erfolgs mussten die Lammer lange um die drei Punkte kämpfen. Entsprechend erwartet auch Kapitän Grazian Borucki keine leichte Aufgabe. Der Spielführer verweist auf die starke Rückrunde seiner Mannschaft, warnt jedoch vor den besonderen Bedingungen in Rautheim.