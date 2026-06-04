Mit dem Duell zwischen dem FC SF Rautheim und dem TSV Germania Lamme endet am Sonntag die Saison in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Während die Gäste ihren dritten Tabellenplatz absichern wollen, geht es für die Gastgeber darum, eine starke Schlussphase mit einem weiteren Erfolgserlebnis abzurunden.
Der FC SF Rautheim geht als Tabellensiebter in den letzten Spieltag. Mit 37 Punkten hat sich die Mannschaft frühzeitig aller Abstiegssorgen entledigt und sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Zuletzt unterstrich das Team seine gute Verfassung mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht SV Teutonia Groß Lafferde.
Der TSV Germania Lamme reist als Tabellendritter mit 54 Punkten an und gehört damit zu den erfolgreichsten Mannschaften der Spielzeit. Die Gäste überzeugten insbesondere in der Rückrunde mit großer Konstanz und feierten am vergangenen Wochenende einen souveränen 4:1-Erfolg gegen den TSV Wipshausen. Mit einem weiteren Sieg möchte Lamme die Saison erfolgreich abschließen und den positiven Trend in die kommende Spielzeit mitnehmen.
Bereits das Hinspiel zeigte, wie eng die Kräfteverhältnisse sein können. Damals setzte sich Germania Lamme mit 2:1 durch. Innerhalb weniger Minuten sorgten Wassaf und Naumann für eine Zwei-Tore-Führung, ehe Glück im zweiten Durchgang für Rautheim verkürzte. Trotz des Erfolgs mussten die Lammer lange um die drei Punkte kämpfen.
Entsprechend erwartet auch Kapitän Grazian Borucki keine leichte Aufgabe. Der Spielführer verweist auf die starke Rückrunde seiner Mannschaft, warnt jedoch vor den besonderen Bedingungen in Rautheim.
„Grundsätzlich wollen wir die Saison erfolgreich beenden und mit drei Punkten nach Hause fahren. Wir haben eine sehr stabile und gute Rückrunde gespielt und wollen den Schwung mit in die neue Saison nehmen“, sagt Borucki. Besonders die Zweikampfstärke werde auf dem engen Kunstrasenplatz entscheidend sein. „Gegen Rautheim tun wir uns dort immer schwer. Es wird darauf ankommen, die Zweikämpfe für uns zu entscheiden und unsere Chancen zu nutzen.“
Die Favoritenrolle liegt aufgrund der Tabellenkonstellation und der höheren Punkteausbeute bei den Gästen aus Lamme. Dennoch dürfte Rautheim mit Rückenwind aus dem klaren Erfolg der Vorwoche in die Begegnung gehen und vor eigenem Publikum auf einen gelungenen Saisonabschluss setzen.
Vieles spricht für eine intensive Partie, in der Lamme seine starke Saison bestätigen möchte, während Rautheim die Chance hat, eine ohnehin solide Spielzeit mit einem Achtungserfolg gegen ein Spitzenteam zu beenden. Beide Mannschaften haben ihre Ziele bereits weitgehend erreicht – ein Umstand, der zum Saisonfinale dennoch kein Hindernis für ein engagiertes und umkämpftes Spiel sein dürfte.