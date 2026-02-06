"Wollen den Pokal verteidigen"

Ja auf jeden Fall. Mit dem Erreichen des Pokalhalbfinales und dem 5. Tabellenplatz in der Liga, haben wir die Chance auf die Titelverteidigung und den Anschluss an die vorderen Plätze bewahrt. Ich denke, damit kann man mehr als zufrieden sein.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Nein, wir werden die Saison mit unseren Jungs zu Ende führen. Im Sommer wird mein Trainerkollege Christan Stumpf ausscheiden, was natürlich sehr schade ist. Im Spielerbereich wird sich mit Sicherheit auch etwas verändern. Wobei 90 Prozent der Mannschaft für nächste Saison bereits zugesagt haben.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Ich finde, große Überraschungen gab es nicht. Es war klar, dass die Aufsteiger eine sehr gute Rolle in der Liga spielen werden. Man hat mal wieder gesehen, dass jeder jeden schlagen kann. Wir haben es am eigenen Leib erfahren, als wir als Tabellenführer in Helmstadt gegen den Tabellenletzten verloren haben. Es ist eine sehr ausgeglichene Liga.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wie oben schon erwähnt, wollen wir auf jeden Fall den Pokal verteidigen und in der Liga Tuchfühlung an die oberen Ränge halten. Das traue ich meinem Team zu 100 Prozent zu. Wir sind in den letzten Jahren zu einer Einheit zusammengewachsen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Wenn ich ehrlich bin werden wir die Vorrunde überstehen, aber ein Halbfinale werden wir nicht erreichen. Ich denke, es ist zu früh für diese junge Mannschaft, die sich mitten im Umbruch befindet.