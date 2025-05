"Wollen den letzten Schritt gehen": ASV Dachau kämpf um die Relegation

Am letzten Spieltag stehen in der Fußball-Bezirksliga Nord noch Entscheidungen an. Involviert ist der ASV Dachau. Die Mannschaft von Trainer Matthias Koston kann am Samstag (14 Uhr) mit einem Sieg beim SV Neuperlach München aus eigener Kraft die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Landesliga klarmachen. Gewinnen die Dachauer nicht, darf der TSV Gaimersheim im Fernduell um Platz zwei maximal einen Zähler mehr holen.

Darauf will sich Koston nicht verlassen, denn Gaimersheim trifft auf Fatih Ingolstadt, das in den vergangenen Wochen wenig zustande brachte – mit Ausnahme des Sieges am vergangenen Wochenende, der den Klassenerhalt sicherte. „Für Fatih geht es um nichts mehr, die Wahrscheinlichkeit, dass Gaimersheim gewinnt, liegt für mich bei 99 Prozent”, so Koston. Das heißt auch, seine Mannschaft sollte beim vorzeitig feststehenden Meister und Aufsteiger Neuperlach gewinnen.

Die Chance auf einen Dachauer Erfolg entscheidet der Gegner mit. Zeigt Neuperlach das Gesicht der ersten 28 Spieltage dieser Saison, müssen die Dachauer schon einen Sahnetag erwischen. Tritt der Meister allerdings so auf wie vor einer Woche in Gerolfing, steigen die Chancen der Dachauer erheblich. Beim abstiegsbedrohten FCG kassierte Neuperlach eine 3:7-Packung. Es war gleichzeitig die erste Niederlage der Saison für die Mannschaft von Trainer Dennis Magro, der auf einen Großteil seiner Stammkräfte verzichtete. So fehlten unter anderem die Topstürmer Maxi Ceballos (30 Saisontore), Didier Nguelefack (zwölf) und Rudi Gerhartsreiter (zehn), die zusammen mehr als die Hälfte der 92 SVN-Saisontore er㈠zielten.