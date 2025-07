"Wollen den Gegnern unsere Spielweise aufdrücken" FuPa Baden Sommercheck +++ ATSV Mutschelbach Verlinkte Inhalte LL Mittelbaden Mutschelbach Michael Dworschak

Michael Dworschak, Vorstand Sport beim Karlsruher Landesligisten ATSV Mutschelbach, macht den FuPa Baden Sommercheck.

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus? In diesem Jahr gab es leider eine fehlende Konstanz in den Spielen, was sich unter anderem in zu vielen Gegentoren und ausgelassenen Chancen gezeigt hat. Trotz dieser Herausforderungen waren die Entwicklung unseres Teams und Vereins dennoch positiv, da wir als Gemeinschaft enger zusammengewachsen sind. Am Ende war der Tabellenplatz jedoch nicht zufriedenstellend und wir sind uns bewusst, dass wir in der nächsten Saison definitiv besser werden müssen.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26? Unser Ziel ist es, noch stärker als Team zusammenzuwachsen. Wir möchten unsere Spielweise dem Gegner aufdrücken und uns dadurch Vorteile verschaffen. Dabei liegt uns auch die Weiterentwicklung unserer Spieler am Herzen, um gemeinsam besser zu werden. Spaß auf und neben dem Platz ist für uns ebenso wichtig, denn nur so können wir motiviert und mit Freude an unsere Ziele herangehen. Unser Wunsch ist es, oben mitzuspielen und erfolgreich zu sein.