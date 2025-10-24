»Wollen den Favoriten überraschen«: Vorschau 9. Spieltag

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Am kommenden Wochenende wartet auf unsere Mannschaft eine echte Herausforderung. Wir treffen daheim auf den Tabellenzweiten, also sind die Rollen klar verteilt. Doch genau darin liegt unsere Chance. Als Außenseiter haben wir nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Mit Teamgeist, Leidenschaft und dem unbedingten Willen wollen wir den Favoriten überraschen und an die starke zweite Halbzeit aus dem letzten Spiel anknüpfen. Dort haben wir gezeigt, was in uns steckt: kompakt stehen, mutig nach vorne spielen und als Einheit kämpfen. Wenn uns das erneut gelingt, ist auch gegen den Tabellenzweiten etwas möglich.“



