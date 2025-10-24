»Wollen den Favoriten überraschen«: Vorschau 9. Spieltag

9. Spieltag der Landesliga Süd: Ruderting steht vor einer echten Bewährungsprobe und trifft auf den Tabellenzweiten aus Thenried. Frauenbiburg will gegen den Vorletzten aus Augsburg die nächsten Punkte einfahren, während Kirchberg auswärts in Wilting gefordert ist.
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Am kommenden Wochenende wartet auf unsere Mannschaft eine echte Herausforderung. Wir treffen daheim auf den Tabellenzweiten, also sind die Rollen klar verteilt. Doch genau darin liegt unsere Chance. Als Außenseiter haben wir nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Mit Teamgeist, Leidenschaft und dem unbedingten Willen wollen wir den Favoriten überraschen und an die starke zweite Halbzeit aus dem letzten Spiel anknüpfen. Dort haben wir gezeigt, was in uns steckt: kompakt stehen, mutig nach vorne spielen und als Einheit kämpfen. Wenn uns das erneut gelingt, ist auch gegen den Tabellenzweiten etwas möglich.“
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Natürlich wollen wir auch gegen den FCA drei Punkte holen. Uns ist allerdings bewusst, dass Augsburg ein harter Brocken wird. Personell können wir nach wie vor nicht aus dem Vollen schöpfen, aber die 13 bis 14 fitten Spielerinnen im Kader wollen unbedingt den nächsten Heimsieg einfahren.“
Markus Schwirzinger (Trainer SV Kirchberg i. Wald): „Wilting verfügt über eine kompakte Mannschaft und hat mit Graf Verena eine pfeilschnelle Stürmerin in ihren Reihen, auf die wir besonders achten müssen. Dennoch werden wir uns nicht verstecken. Entscheidend ist, dass wir an unsere solide Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen.“