Mit 4:5 n.V. musste sich Teutonia Weiden (in schwarz) gegen den Landesligisten Raspo Brand geschlagen geben.
Mit 4:5 n.V. musste sich Teutonia Weiden (in schwarz) gegen den Landesligisten Raspo Brand geschlagen geben. – Foto: Elmar Cüpper

„Wollen den dritten Sieg in Folge“ – Kühnel fordert Weidener Reaktion

Nach Weidens Pokal-Aus ist der Siegburger SV zu Gast

Sowohl Teutonia Weiden als auch der Siegburger SV haben nach vier Spielen sechs Punkte gesammelt. Während Weiden zuletzt mit einem 2:0-Erfolg bei den Sportfreunden Düren in der Liga überzeugte, unterlag Siegburg am Wochenende zu Hause mit 1:3 gegen die SpVg Porz. Unter der Woche erlebten die Teams gegensätzliche Pokalergebnisse: Weiden verspielte gegen den Landesligisten Rasensport Brand eine 4:1-Führung und schied mit 4:5 nach Verlängerung aus; Siegburg dagegen setzte sich souverän mit 2:0 gegen Ligakonkurrent TuS Königsdorf durch und steht im Achtelfinale.

„Es war für uns alle ein bitterer Abend. Eine 4:1-Führung darfst du niemals aus der Hand geben. Wir haben es verpasst, das fünfte und sechste Tor zu schießen. Vielleicht, weil wir satt und mit den Köpfen schon bei einem freien Donnerstag waren. Daraus müssen wir Lehren ziehen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, da muss ein Lernprozess stattfinden“, ärgerte sich Weidens sportlicher Leiter Meik Kühnel über das bittere Pokalaus.

Kühnel will dritten Ligasieg in Serie

Mit Blick auf das Wochenende betont Kühnel: „Nun gilt es wieder, den Kopf hochzunehmen und den Fokus auf Sonntag zu richten. Mit Siegburg kommt eine sehr gute Mannschaft zu uns. Wir wollen natürlich den dritten Sieg in Folge in der Meisterschaft holen, das ist unser Anspruch, und wir werden alles daran setzen.“

Siegburgs Trainer Alex Otto blickt nach dem erfolgreichen Pokalabend ebenfalls optimistisch auf die Liga: „Das war ein souveräner Sieg im Pokal und eine gute Reaktion nach der Porz-Niederlage. Ich war mit der Leistung meiner Spieler über 90 Minuten sehr zufrieden. Und jetzt heißt es, in der Liga bei Teutonia Weiden nachzulegen.“

Otto: "Lassen uns nicht blenden"

Der 41-Jährige erwartet ein enges Spiel zwischen den beiden Tabellennachbarn. „Das wird alles andere als ein Selbstläufer. Teutonia Weiden hat sich gefangen“, so Otto, der sich von der Pokalniederlage des Gegners nicht blenden lassen will: „Die Pokalniederlage gegen den Landesligisten würde ich nicht zu hoch hängen. Die einen legen Wert auf den Pokal, die anderen nicht. Wir wissen, dass wir am Sonntag in Weiden wieder alles abrufen müssen und unser Gesicht zeigen müssen – so, wie wir es bis jetzt auswärts immer gezeigt haben –, damit wir dort gewinnen.“

