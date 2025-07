"Wollen den Anschluss zu den Spitzenteams herstellen"

Mannschaft:

Wir waren positiv überrascht, dass wir in unserer Premierensaison in der B-Klasse im Grunde gegen jede Mannschaft mithalten konnten – und das, obwohl wir überwiegend gegen erste Mannschaften antreten mussten. Umso erfreulicher ist, dass wir zu keiner Zeit ernsthaft mit dem Abstiegskampf zu tun hatten und die Klasse souverän gehalten haben. Darauf sind wir als Team und Verein sehr stolz.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?

Mannschaft:

Nach dem Abgang unseres Cheftrainers Kris Georgiev sowie dreier Leistungsträger und dem tragischen Tod von Danny Abendschön, stehen wir vor einem kleinen Umbruch. Es wird nun entscheidend sein, dass sich die Mannschaft schnell mit dem neuen Trainerteam um Manuel Hecker und Jan Koser findet und deren Spielidee auf dem Platz umsetzt. Wir sind überzeugt, dass unser Team das Potenzial für eine gute Saison hat. Besonders unsere neuen Spieler bringen nicht nur sportliches Potential, sondern auch menschlich einen echten Mehrwert – ein Aspekt, der beim VfL Mühlbach seit jeher eine zentrale Rolle spielt. Unsere Zielsetzung ist es daher, wieder unter die Top 7 zu kommen und den Anschluss an die Spitzenteams herzustellen. Wir wollen deren Abstand verringern und dem ein oder anderen Favoriten ein Bein stellen.

Mannschaft:

Unser Ziel ist es auch dieses Jahr, frühzeitig die Klasse zu sichern – idealerweise mit einer tabellarischen Steigerung im Vergleich zur letzten Saison. Wir wollen uns weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Mannschaft:

Man kann davon ausgehen, dass auch in dieser Saison wieder die üblichen Verdächtigen um die Meisterschaft mitspielen werden – allen voran der FC Zuzenhausen II, der SV Rohrbach und die TG Sinsheim, von der man hört, dass sie ganz oben angreifen möchte. Auch den SV Reihen und die SG Waibstadt sollte man keinesfalls aus den Augen verlieren.

Wie fast in jeder Spielzeit wird es vermutlich auch eine Überraschungsmannschaft geben – wir glauben, dass der VfB Eppingen II auf dieses Überraschungsmomentum durch die Aufstiegseuphorie spekulieren wird.

Unser Topfavorit bleibt jedoch der FC Zuzenhausen II: Sie spielen seit Jahren auf konstant hohem Niveau und gehören völlig zurecht zum engsten Favoritenkreis.

Mannschaft:

Wir gehen davon aus, dass der TSV Reichartshausen, der sich enorm verstärkt hat, sowie der SC Siegelsbach und der SV Gemmingen zu den Topfavoriten im Rennen um die Meisterschaft zählen werden.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Ob dieser Trend tatsächlich so stimmt, können wir schwer beurteilen – wünschenswert wäre es natürlich, wenn der Amateurfußball wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Allerdings können wir uns beim VfL in dieser Hinsicht nicht beschweren: Wir haben sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen einen guten Zuschauerschnitt und möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die stetige Unterstützung bedanken – das ist nicht selbstverständlich!

Dass die Bundesliga evtl. für viele Fußballfans an Attraktivität verliert, liegt aus unserer Sicht auch daran, dass sich der Profifußball in bestimmten Bereichen zunehmend von der Lebensrealität vieler Menschen entfernt – insbesondere, was Gehälter und Ablösesummen von Spielern betrifft.

Auch während der Corona-Zeit wurde dieser Unterschied deutlich spürbar: Während der Profibetrieb unter strengen Auflagen weiterlaufen durfte, blieb der Amateurfußball über einen längeren Zeitraum vollständig stillgelegt – selbst an regulären Trainingsbetrieb war lange nicht zu denken. Diese Entwicklungen haben das ohnehin bestehende Gefälle zwischen Profi- und Amateursport noch einmal sichtbarer gemacht.

Dabei muss man ehrlich sagen: Wir als Gesellschaft tragen eine Mitschuld. Solange wir jedes Abo bei Sky, DAZN und Co. abschließen, ermöglichen wir den Profivereinen überhaupt erst diese finanziellen Dimensionen.

Natürlich ist es wichtig, dass der deutsche Fußball international mithalten kann – gerade im Vergleich zur Premier League, wo noch einmal ganz andere Summen fließen. Letztlich ist das Thema sehr komplex und lässt sich wohl nur durch internationale Reformen sinnvoll angehen.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Die deutsche U21-Nationalmannschaft wurde Vize-Europameister, die A-Nationalmannschaft hat es in die Endrunde der Nations League geschafft – wir behaupten mal: Es hätte schlimmer kommen können. Auch wenn wir in den entscheidenden Momenten den Kürzeren gezogen haben, zeigt sich, dass Deutschland zu den Top-Nationen im Weltfußball zählt.

Natürlich braucht es in den Schlüsselmomenten auch das nötige Quäntchen Glück – aber genau daran wird gearbeitet, um zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ein starkes Ausrufezeichen von deutscher Seite zu setzen.