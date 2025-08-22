„Wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“ – Siegesserie gibt Olching Selbstvertrauen

Auf den SC Olching wartet das dritte Spiel binnen einer Woche. Zu Hause gegen den SV Ohlstadt soll dabei auch der dritte Sieg herausspringen.

Olching – Bevor es am kommenden Wochenende zum Spitzenspiel beim 1. FC Penzberg kommt, ist der SC Olching am Samstag, 14 Uhr, gegen den SV Ohlstadt gefordert. Dort wollen die Olchinger ihre bislang makellose Serie fortsetzen. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht.

Denn nach ihrem Auftaktsieg (3:0 in Raisting) lief es zuletzt nicht mehr sonderlich rund für den Aufsteiger aus dem Werdenfelser Land. Nur einen Zähler aus drei Spielen holte das Team von Trainer Anton Geiger. Besser lief es dagegen bei den Amperstädtern. Vier Spiele, vier Siege. Als einziges Team ist der Sportclub in der Bezirksliga noch verlustpunktfrei. Allerdings waren die letzten beiden Siege (2:1 in Raisting, 2:0 gegen Untermenzing) nicht ganz nach dem Geschmack von SCO-Cheftrainer Felix Mayer.