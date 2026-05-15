„Wollen das jetzt klar machen“ – Überacker braucht nur noch einen Punkt für Klassenerhalt

Die Fußballerinnen aus Überacker stehen kurz vor dem Klassenerhalt. Am Samstag empfangen sie Amicitia München zum entscheidenden Spiel.
Vor zwei Jahren schworen sich Überackers Fußballerinnen: „Landesliga, wir kommen wieder.“ Damals war das Abenteuer für den Dorfverein in Bayerns zweithöchster Liga bereits nach einer Spielzeit wieder zu Ende. Nun – eine souveräne Meisterschaft in der Bezirksoberliga und 19 Spieltage in der Landesliga später – könnten die Rot-Weißen das schaffen, was ihnen damals verwehrt geblieben ist: den Klassenerhalt. Dazu reicht dem Team von Trainer Andreas Fasching am Samstag (14 Uhr) ein Punkt gegen Amicitia München.
Die Ausgangslage ist komfortabel. Überacker hat bei noch drei ausstehenden Partien acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Trotzdem will Fasching es gar nicht erst auf irgendwelche Rechenspiele ankommen lassen. „Wir wollen das jetzt klar machen“, sagt er.
Unterschätzen darf man den Tabellenachten aus der Landeshauptstadt aber nicht. Das Hinspiel in München verlor Überacker 2:4. Und im Verbandspokal schlug Amicitia auf dem Weg zum Titel sogar den Regionalligisten Wacker München und das Bayernliga-Team des FC Stern München – allerdings jeweils auf eigenem Platz. „Amicitia ist brutal heimstark“, sagt Fasching. „Wir aber auch.“ Das wollen die Rot-Weißen am Samstag einmal mehr unter Beweis stellen. Personell kann Überacker dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Auch Torjägerin Fridos Tomangbe ist seit zwei Wochen zurück im Training. Lediglich die Langzeitverletzten fehlen weiterhin. (Thomas Benedikt)