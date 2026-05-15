„Wollen das jetzt klar machen“ – Überacker braucht nur noch einen Punkt für Klassenerhalt

Die Fußballerinnen von RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den SV Kirchberg (blaue Trikots). – Foto: Maximilian Merkl

Vor zwei Jahren schworen sich Überackers Fußballerinnen: „Landesliga, wir kommen wieder.“ Damals war das Abenteuer für den Dorfverein in Bayerns zweithöchster Liga bereits nach einer Spielzeit wieder zu Ende. Nun – eine souveräne Meisterschaft in der Bezirksoberliga und 19 Spieltage in der Landesliga später – könnten die Rot-Weißen das schaffen, was ihnen damals verwehrt geblieben ist: den Klassenerhalt. Dazu reicht dem Team von Trainer Andreas Fasching am Samstag (14 Uhr) ein Punkt gegen Amicitia München.

Die Ausgangslage ist komfortabel. Überacker hat bei noch drei ausstehenden Partien acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Trotzdem will Fasching es gar nicht erst auf irgendwelche Rechenspiele ankommen lassen. „Wir wollen das jetzt klar machen“, sagt er.