"Wollen das Bestmögliche herausholen": Hamborn 07 kämpft gegen Abstieg

Zu Jahresbeginn hat Soumiya Bouhadi bei den Sportfreunden Hamborn 07 als Cheftrainerin übernommen. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein spricht sie über ihre ersten Eindrücke, eine herausfordernde Vorbereitung, die Ziele für die Rückrunde und das anstehende Spiel am Freitagabend bei Viktoria Goch (20 Uhr FuPa-Liveticker).
Eine leichte Aufgabe ist es nicht, die auf Soumiya Bouhadi in den nächsten Monaten wartet. Die Trainerin der Hamborner Löwen will den Traditionsverein vor dem Abstieg in die Bezirksliga bewahren. "Egal wie traditionsreich Hamborn auch ist, jetzt geht es wirklich darum, zu schauen, diesen alten Dino nicht absteigen zu lassen. Das ist unser Ziel", betont sie. Die Rahmenbedingungen haben das Vorhaben nicht unbedingt vereinfacht. Erst hat der Wintereinbruch einen normalen Trainingsbetrieb nahezu unmöglich gemacht, dann musste auch noch die Generalprobe gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Duisburger FV 08 kurzfristig abgesagt werden. "Die Vorbereitung war super, super kurz. Zuletzt hatten wir eine sehr intensive Woche, aber ob es wirklich eine Vorbereitung im klassischen Sinn war, würde ich nicht sagen. Dazu sind die Timelines einfach zu sehr verkürzt und alles extrem eng getaktet. Das ist schon unfassbar", erklärt die 35-Jährige.
Hinzu kam, dass die Stimmung aufgrund der angespannten sportlichen Situation nicht die beste war. "Die Mannschaft war schon ein wenig bedröppelt. Die Spieler wissen, wo sie stehen und sie wissen um die Gesamtsituation des Vereins. Natürlich ist dann nicht allzu viel Selbstvertrauen vorhanden. Da musste ich sie erstmal einfangen und aufbauen", führt sie weiter aus. Ein weiterer Aspekt war die Arbeit an der Fitness, die "halt wirklich auch nicht das gelbe vom Ei war und vielleicht auch noch nicht ist."
Durch den Rückzug des GSV Moers sind die Hamborner in der Tabelle wieder ein Stück näher ans rettende Ufer herangerückt. Zehn Punkte hat die Mannschaft in der Hinrunde gesammelt, der FC Kray belegt mit 14 Zählern den Relegationsrang, die Sportfreunde Niederwenigern stehen mit 16 Punkten über dem Strich. "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Im besten Fall können wir den Abstieg verhindern, alle zusammenschweißen und so schnell wie möglich für die neue Landesliga-Saison planen", sagt Bouhadi kämpferisch. Im Hintergrund laufen die Planungen allerdings zweigleisig, alles andere wäre wohl auch verantwortungslos. "Wir sind darauf vorbereitet, auch ein Neuaufbau ist möglich. Aber darauf wollen wir uns heute noch nicht fokussieren, sondern den Kampf annehmen", unterstreicht die Übungsleiterin.
Los geht es für sie und ihr Team am Freitagabend bei Aufsteiger Viktoria Goch. "Das haben sie strategisch schon gut gemacht. Wenn man so ein Spiel, bei dem wir auch noch ein gutes Stück fahren müssen, für den Freitagabend ansetzt, wo wir alle wissen, wie schwierig das ist, dann ist das schon gut gemacht. Da haben sie nichts dem Zufall überlassen", sagt sie. Viel mehr gibt sie zum Gegner aber nicht preis, stattdessen gilt der volle Fokus auf die eigene Mannschaft und die eigenen Stärken. "Wir brauchen die richtige Einstellung und müssen Leistung auf den Platz bringen. Dann werden wir sehen, wer die bessere Mannschaft ist", merkt sie abschließend an. Im Hinspiel siegte Goch dank eines Treffers von Maximilian Fuchs in der ersten Spielminute knapp mit 1:0. Hamborn vergab eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff die Möglichkeit zum Ausgleich per Strafstoß.
