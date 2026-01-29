"Wollen das Bestmögliche herausholen": Hamborn 07 kämpft gegen Abstieg Soumiya Bouhadi spricht über die aktuelle Lage bei den Sportfreunden Hamborn 07 und das Auswärtsspiel bei Viktoria Goch am Freitagabend. von Marcel Eichholz · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Soumiya Bouhadi steht vor ihrem Liga-Debüt als Trainerin der SF Hamborn 07. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Zu Jahresbeginn hat Soumiya Bouhadi bei den Sportfreunden Hamborn 07 als Cheftrainerin übernommen. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein spricht sie über ihre ersten Eindrücke, eine herausfordernde Vorbereitung, die Ziele für die Rückrunde und das anstehende Spiel am Freitagabend bei Viktoria Goch (20 Uhr FuPa-Liveticker).

Eine leichte Aufgabe ist es nicht, die auf Soumiya Bouhadi in den nächsten Monaten wartet. Die Trainerin der Hamborner Löwen will den Traditionsverein vor dem Abstieg in die Bezirksliga bewahren. "Egal wie traditionsreich Hamborn auch ist, jetzt geht es wirklich darum, zu schauen, diesen alten Dino nicht absteigen zu lassen. Das ist unser Ziel", betont sie. Die Rahmenbedingungen haben das Vorhaben nicht unbedingt vereinfacht. Erst hat der Wintereinbruch einen normalen Trainingsbetrieb nahezu unmöglich gemacht, dann musste auch noch die Generalprobe gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Duisburger FV 08 kurzfristig abgesagt werden. "Die Vorbereitung war super, super kurz. Zuletzt hatten wir eine sehr intensive Woche, aber ob es wirklich eine Vorbereitung im klassischen Sinn war, würde ich nicht sagen. Dazu sind die Timelines einfach zu sehr verkürzt und alles extrem eng getaktet. Das ist schon unfassbar", erklärt die 35-Jährige. Hinzu kam, dass die Stimmung aufgrund der angespannten sportlichen Situation nicht die beste war. "Die Mannschaft war schon ein wenig bedröppelt. Die Spieler wissen, wo sie stehen und sie wissen um die Gesamtsituation des Vereins. Natürlich ist dann nicht allzu viel Selbstvertrauen vorhanden. Da musste ich sie erstmal einfangen und aufbauen", führt sie weiter aus. Ein weiterer Aspekt war die Arbeit an der Fitness, die "halt wirklich auch nicht das gelbe vom Ei war und vielleicht auch noch nicht ist."