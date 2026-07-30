"Wollen da vorne angreifen": Jan Wellem für neue Saison gerüstet Nach Platz 4 in der Vorsaison startet das verjüngte Team mit einem Dutzend Neuzugängen in die Spielzeit 26/27 von Andreas Santner · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Stefano Fragapane (li.) läuft in der neuen Saison für den SSV Jan Wellem auf. – Foto: Imago Images

Nach einer spielerisch ordentlichen, aber letztlich von einem großen Abstand zur Spitze geprägten Saison leitet der SSV Jan Wellem mit einer Transferoffensive die neue Spielzeit ein. Trotz lediglich fünf Saisonniederlagen fehlten dem Tabellenvierten am Ende satte 15 Punkte auf den Meister SV Schönenbach. Nun hat Trainer David Gsella das Team in der Sommerpause nach seinen Vorstellungen umgebaut. Mit zwölf Neuzugängen – darunter unter anderem hochkarätige Akteure aus der Mittelrheinliga – präsentiert sich der Kader deutlich breiter aufgestellt.

Gute Basis trotz Verletzungspech in der Rückrunde Der 43-jährige Cheftrainer David Gsella hatte die Mannschaft erst in der vergangenen Winterpause übernommen und direkt mit einer Serie von fünf Siegen einen Einstand nach Maß gefeiert. Zwar verlor Jan Wellem im gesamten Saisonverlauf nur ein einziges Mal gegen ein Team aus den Top-3 – gegen den späteren Meister Schönenbach –, für ganz oben reichte es wegen personeller Engpässe und verletzungsbedingter Rückschläge am Ende aber nicht. „Ich finde, in dem halben Jahr in dem ich da war, haben wir viele Sachen gut und richtig gemacht. Wir hatten auch ein bisschen Verletzungspech und der Kader war insgesamt etwas eng gestrickt. Aber im Großen und Ganzen war ich mit den ersten sechs Monaten eigentlich schon zufrieden und konnte mir ein gutes Bild für die neue Saison machen“, blickt Gsella dennoch positiv auf seine ersten Monate im Verein zurück.

Kaderplanung abgeschlossen: Zwölf Neuzugänge fix Um den dünnen Kader der Vorsaison zu korrigieren, schlug Jan Wellem auf dem Transfermarkt kräftig zu. Insgesamt zwölf neue Akteure verzeichnet der Bezirksligist, wodurch die Kaderplanung für den Sommer bereits komplett beendet ist. Zu den namhaftesten Verstärkungen gehört Stefano Fragapane, der vom Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach 09 zum Klub stößt. Neben Mathias Janeczko, Niklas Engelke, Jakob Steinbach (alle von Landesligisten SV Schlebusch) wechselt zudem Astrit Dauti vom amtierenden Meister SV Schönenbach zu Jan Wellem. Die Verjüngung des Kaders wird außerdem durch gleich vier Spieler aus der U19-Mittelrheinliga vorangetrieben, die ebenfalls allesamt vom SV Bergisch Gladbach 09 kommen. Für Gsella stellt die Transferperiode einen vollen Erfolg dar, der ihm genau die Optionen gibt, die er sich für die anstehende Spielzeit gewünscht hat: „Jetzt im Sommer konnten wir den Kader so zusammenstellen, wie ich mir das vorstelle. Dementsprechend haben wir uns mit zwölf Neuzugängen auf allen Positionen hervorragend verstärkt und sind in der Breite deutlich besser aufgestellt. Von daher sind wir jetzt richtig gut besetzt und haben absolut keinen Handlungsbedarf mehr, was Transfers angeht – wir sind auf dem Markt komplett fertig.“