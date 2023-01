"Wollen besser abschneiden, am besten mit dem Aufstieg" FuPa Baden Wintercheck +++ SV Kickers Pforzheim

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Der FC Viktoria Enzberg, die spielen eine überraschend erfolgreiche Vorrunde.

Wenn ein Spieler für seine Entwicklung hervorgehoben werden müsste, wer wäre es und warum?

Wir haben aus unserer A-Jugend Enes Kara und Tim Eier dazu bekommen. Die Jungs haben sich sehr gut in die Aktivität eingebracht und beleben unser Spiel mit ihrer Unbekümmertheit.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir wollen besser abschneiden als in der Vorrunde, am besten mit dem Aufstieg in die Landesliga.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Diese WM hat gezeigt, dass nicht immer die spielerisch bessere Mannschaft gewinnt, sondern die, die weniger Fehler hinten macht, siehe z.B. Deutschland. Es war sportlich gesehen dennoch spannend anzusehen.