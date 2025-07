"Wollen Begeisterung für Amateurfußball neu entfachen"

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Die Saison 2024/2025 war geprägt von Höhen und Tiefen. Insbesondere fehlte es uns an der nötigen Konstanz. Nach einer durchwachsenen Hinrunde konnten wir in der Rückrunde, trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle und einem oftmals dünnen Kader, wichtige Punkte sammeln. Am Ende steht ein zufriedenstellender 9. Tabellenplatz, mit dem wir insgesamt positiv auf die Spielzeit zurückblicken können.