„Wollen auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern“ - Spielertrainer Ittlinger mit Kampfansage Nach deutlicher Pleite gegen Grafing

Der SV Hohenlinden unterlag am Sonntagnachmittag klar mit 0:4 gegen den TSV Grafing und steht auf einem direkten Abstiegsplatz.

Hohenlinden – Auch das Heimdebüt von Hohenlindens Neuspielertrainer Sebastian Ittlinger brachte keinen Ertrag für den SVH. Allerdings brachte die Terminplanung am letzten Vorrundenspieltag mit dem TSV Grafing den Tabellenführer und damit momentan herausforderndsten Kontrahenten an den Postanger. Am Ende entführten die Gäste mit einem deutlichen 0:4 (0:1) alle Zähler und festigten zudem durch die überraschenden Punktverluste von Höhenkirchen und Kirchheim ihre Tabellenführung.

„Bis zum 0:2 haben wir gut mitgehalten, aber einige Chancen nicht genutzt. Danach hat man gemerkt, dass Grafing vor uns steht und wir hinten“, bilanzierte Ittlinger. Durch die Niederlage und den gleichzeitigen Sieg des FC Ebersberg stürzte der SVH auf einen Abstiegsrang. „Wir wollen nächste Woche gegen Aschheim II unbedingt punkten und auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Das ist jetzt unser Ziel“, gibt Ittlinger vor. Aschheim II bekleidet noch punktlos das Tabellenende, eine wichtige Partie also für den SVH.

Als ein „zähes Spiel am Anfang“ empfand Grafings Trainer Alex Salem nun diese Startphase. Im ersten Durchgang besaß der SVH durch Vitus Rathke und Yigit Kaygisz durchaus Führungschancen. Doch der Treffer glückte dem Gast durch Matthias Esterl nach einem Eckstoß (42.). „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, freute sich Salem zudem über das 0:2 durch Florian Faßrainer (60.). Zuvor hatte noch Hohenlindens Efecan Yayla die Möglichkeit zum Ausgleich verpasst.