„Wollen auf drei Punkte ran“ – Porz peilt Heimsieg gegen Merten an

Die SpVg Porz steckt nach zwei Niederlagen in Folge im unteren Tabellenmittelfeld fest und könnte mit einer weiteren Pleite bedrohlich nahe an die Abstiegszone rutschen. Auf der anderen Seite hat der SSV Merten, trotz weiterhin angespannter Personalsituation, bislang 20 Punkte gesammelt – zu wenig für die eigenen Ambitionen. Und: Auswärts hat Merten erst zwei Siege geholt.

Wendt: „Unser Ziel ist klar – wir wollen auf drei Punkte heranrücken“

Bei Porz hat das spielfreie Wochenende offenbar Wirkung gezeigt. Trainer Jonas Wendt spürt neuen Schwung: „Das spielfreie Wochenende hat uns gutgetan, gerade für den Kopf. Die Trainingseinheit gestern war ein Zeichen dafür: viel Gier, viel Feuer, viel Lust auf dieses Spiel.“

Er weiß aber auch, was auf dem Spiel steht – für beide Seiten: „Merten muss die Partie gewinnen, um wirklich oben dranzubleiben – das ist ihr eigener Anspruch. Wir wissen aber auch, dass wir mit einem Sieg auf drei Punkte heranrücken können. Genau das ist unser Ziel.“

Gleichzeitig ordnet Wendt die nächsten Wochen ein – ohne Schönfärberei: „Unser Restprogramm ist brutal. Merten zuhause, dann Frechen auswärts, danach Bergisch Gladbach – da kann es auch in die falsche Richtung laufen.“ Dass Porz überhaupt mit dem kompletten Kader planen könnte, wertet er deshalb als Mini-Erfolg: „Wir haben noch zwei Wackelkandidaten, hoffen aber, dass beide einsatzfähig sind. Dann würden wir tatsächlich auf den kompletten Kader zugreifen können.“

Ein Punkt wäre angesichts der Historie für ihn übrigens kein schlechtes Ergebnis: „Ich habe persönlich noch nie gegen Merten gewonnen, nicht einmal in einem Testspiel. Diese Serie würde ich natürlich sehr gerne durchbrechen. Aber wenn es am Ende ein Punkt wird, wäre das gegen so ein Topteam ebenfalls stark.“

Vor allem auf die Trainerduelle freut sich Wendt: „Ich kenne Büny Kilic sehr gut, wir haben den Trainerlehrgang gemeinsam gemacht – und ich verrate jetzt nicht, wer von uns beiden den besseren Notenschnitt hatte.“

Kilic: „Wir haben die Seuche“

In Merten ist die Situation ambivalent: Der Tabellenplatz ist ordentlich, die Ausfallliste allerdings weiterhin dramatisch. Trainer Bünyamin Kilic beschreibt das Gefühl in der Mannschaft so: „Wir haben die Seuche.“

Besonders bitter: Ricardo Retterath, der in seinem ersten Einsatz direkt getroffen hatte, verletzte sich prompt. „Das passt zu unserer aktuellen Situation“, sagt Kilic. Großes Lob richtet er an den eigenen Nachwuchs: „Unsere jungen Spieler wurden mehrfach ohne Vorbereitung ins kalte Wasser geworfen und haben ihren Job – trotz der Punkteinbußen – hervorragend gemacht.“

Für Sonntag allerdings gibt es Hoffnung: „Für das Spiel in Porz besteht Hoffnung, dass Hamza Salman und Jerome Propheter zurückkehren. Das wären zwei absolute Unterschiedsspieler, die wir nicht ersetzen können.“

Kilic hält trotz des kleinen Durchhängers der vergangenen Wochen an der eigenen Zielsetzung fest: „Wir sind zwar auf Platz sieben abgerutscht, aber die Tabelle ist extrem eng. Wir wissen, was wir können – und genau daran werden wir intern wie extern gemessen. Wir wollen in Porz unbedingt drei Punkte holen.“

Er warnt jedoch ausdrücklich vor der Heimstärke der Porzer: „Dort sind im vergangenen Jahr nicht nur Hohkeppel, sondern auch der BSC gestolpert. Trotzdem konnten wir beide Duelle in der Vorsaison gewinnen – diese Serie möchten wir fortsetzen.“

Ein besonderes Augenmerk legt Kilic auf Stürmer Metin Kızıl: „Zusammen mit Maik Klefisch ist er wahrscheinlich einer der komplettesten und besten Stürmer der Liga.“ Und auch die Beziehung zu Porz-Coach Wendt ist für ihn ein Faktor: „Spiele gegen Jonas sind immer besonders.“

Beide Trainer kenn sich gut, beide wissen genau, wie der andere denkt. Merten will nicht den Kontakt zur Spitzengruppe verlieren, Porz nicht erneut nach unten abrutschen.