„Wollen auch weiterhin im Konzert der Großen mitspielen“

– Foto: Lennart Blömer

Der HSC trifft innerhalb von nur zehn Tagen bereits zum zweiten Mal auf den SV Wilhelmshaven. Das erneute Duell zwischen dem Achten und dem Zweiten der Oberligatabelle wird am Sonnabend ab 14 Uhr im Jadestadion in Wilhelmshaven ausgetragen.

Die Ziele der Teams sind identisch. Beide Mannschaften wollen unbedingt gewinnen, doch die Ausgangslagen sind vollkommen unterschiedlich. Während die Gastgeber mit großen Ambitionen in die Saison gestartet waren, zuletzt aber hinter den Erwartungen zurückblieben, war für die Gäste aus Heeslingen etwas anderes wichtig: möglichst schnell 40 Punkte verbuchen und nicht im unteren Tabellendrittel landen. Dieses Ziel hat die Bösch-Elf nach dem Sieg gegen Wilhelmshaven bereits erreicht. „Wenn mir jemand vor Beginn der Rückrunde gesagt hätte, dass wir aus sechs Spielen 15 Punkte holen, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht“, so Malte Bösch.

Selbst 18 Punkte wären möglich gewesen, doch ausgerechnet im Heimspiel gegen den Tabellenletzten, SV Holthausen/Biene, endete die Serie. „Letztlich muss man die Niederlage akzeptieren. Unser Gegner war giftiger, laufstärker und hervorragend eingestellt“, so der HSC-Coach, der trotzdem optimistisch bleibt. „Am Sonntag lief einfach nichts zusammen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir angesichts der aktuellen Tabellensituation allen Grund zum Feiern haben und im Grunde genommen jedes Spiel genießen sollten. Und natürlich werden wir auch in Wilhelmshaven alles daran setzen zu gewinnen, denn wir wollen weiterhin im Konzert der Großen mitmischen“, lautet die Ansage von Malte Bösch.

Allerdings sind die Vorzeichen aus Sicht der Bösch-Elf nicht ideal. Verletzungen und Krankheiten führten dazu, dass die Trainingsbeteiligung in dieser Woche gering war. „Terry Becker und Eric Köhler haben sich im Spiel gegen Holthausen/Biene Blessuren zugezogen. Ob sie am Sonntag spielen können, ist fraglich. Hinzu kommen einige grippebedingte Ausfälle. Momentan lässt sich kaum sagen, wie der Kader gegen Wilhelmshaven aussehen wird. Donnerstag folgt dann das Derby gegen Verden. Danach haben wir fast zehn Tage Pause und ich hoffe, dass der Kader dann auch wieder komplett ist“, so Bösch vor Auswärtsspiel in Wilhelmshaven.



