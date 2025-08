"Wollen an starke Gemeinschaft anknüpfen"

Da wir das Traineramt zur neuen Saison übernommen haben, blicken wir auf die vergangene Runde natürlich aus einer externen Perspektive. Was sich dabei aber ganz klar sagen lässt: Die Mannschaft hat sich in der Rückrunde spürbar stabilisiert und sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen, insbesondere zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle, beeindruckend zurückgekämpft.

Unser Ziel für die kommende Saison ist es, Stabilität in unsere Leistungen zu bringen und eine klare Spielidee zu entwickeln. Wir wollen als Mannschaft geschlossen auftreten, mutig agieren und unabhängig vom Gegner mit Überzeugung Fußball spielen. Natürlich wirft man auch mal einen Blick auf die Tabelle, aber für uns steht im Vordergrund, als Einheit zusammenzuwachsen und eine verlässliche Basis für nachhaltige Entwicklung zu schaffen.

Dabei möchten wir auch an die starke Gemeinschaft anknüpfen, die Timo Antes in der vergangenen Rückrunde wieder in die Mannschaft gebracht hat. Für Luca Schmitt und mich ist es die erste gemeinsame Station als Trainerteam – und genau deshalb wollen wir von Beginn an Strukturen schaffen, auf die wir langfristig aufbauen können. Unser Anspruch ist es nicht nur, die aktuelle Saison stabil und positiv zu gestalten, sondern gleichzeitig auch schon den Grundstein für die darauffolgende Spielzeit zu legen.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Wir denken, dass mit den Sportfreunden Haßmersheim definitiv zu rechnen ist. Sie haben sich in den vergangenen Jahren konstant oben festgesetzt und waren immer wieder im erweiterten Favoritenkreis. Vorletzte Saison sind sie nur denkbar knapp in der Relegation gescheitert. Das zeigt, wie nah sie dran waren. Die Mannschaft ist eingespielt, hat Qualität in allen Mannschaftsteilen und eine klare Spielidee.

Man sollte aber auch den SV Robern nicht außer Acht lassen. Als Absteiger aus der Kreisliga bringen sie sicherlich eine gewisse Erfahrung und fußballerische Qualität mit, die in dieser Liga eine Rolle spielen kann – vorausgesetzt, sie finden schnell in den Rhythmus.

Natürlich kann in einer langen Saison viel passieren, aber Haßmersheim und Robern bringen aus unserer Sicht vieles mit, um ganz vorne mitzuspielen. Trotzdem wird es sicher auch wieder Überraschungen geben, gerade in einer Liga, in der viel über Teamgeist, Tagesform und Konstanz läuft.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Wir würden der Aussage nicht pauschal zustimmen, aber es lässt sich nicht leugnen, dass sich gerade im Profifußball, vor allem auf internationaler Ebene, einiges verändert hat. Die Vielzahl an neuen Wettbewerben von UEFA und FIFA, wie die Nations League oder die aufgeblähte Club-WM, führt aus unserer Sicht zu einer gewissen Übersättigung. Man merkt auch, dass diese Turniere selbst bei vielen aktiven Spielern nicht den höchsten Stellenwert haben und das überträgt sich natürlich auch auf die Zuschauer.

Ein weiterer Punkt ist die finanzielle Entwicklung im Profifußball. Die Verhältnisse sind mittlerweile extrem auseinandergegangen, sowohl zwischen einzelnen Ligen als auch innerhalb der Bundesliga. Wenn sich ein kleiner Kreis an Klubs wirtschaftlich komplett absetzt, leidet die Spannung im sportlichen Wettbewerb. Das erschwert es vielen Fans, sich mit dem Profifußball noch im gleichen Maß zu identifizieren wie vielleicht früher.

Gleichzeitig erleben wir im Amateurbereich einen positiven Trend: mehr Nähe, mehr Emotion, mehr Bodenständigkeit. Die Menschen haben Lust sonntags auf den Sportplatz zu gehen, sich mit dem Verein vor Ort zu identifizieren und ehrlichen Fußball zu sehen. Das ist etwas, was im Profibereich zum Teil verloren gegangen ist.

Wir glauben aber nicht, dass es ein „Entweder-oder“ sein muss. Bundesliga und Amateurfußball haben beide ihre absolute Berechtigung: oben das große Spektakel, unten die echte Leidenschaft – beides hat seinen Platz im Fußball.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Die starke Leistung der U21 bei der Europameisterschaft war ein deutliches Zeichen dafür, dass sich der deutsche Fußball wieder in die richtige Richtung entwickelt. Die Mannschaft hat nicht nur durch Ergebnisse überzeugt, sondern auch durch ihre Spielanlage, Mentalität und mannschaftliche Geschlossenheit. Spieler wie Nick Woltemade, Noah Atubolu oder Paul Nebel haben gezeigt, dass im deutschen Nachwuchsbereich wieder viel Potenzial steckt.

Noch bemerkenswerter ist, es hätten sogar noch weitere Top-Talente spielberechtigt sein können. Als Beispiel Florian Wirtz, Jamal Musiala oder Malick Thiaw. Alle drei gehören bereits zum festen Stamm der A-Nationalmannschaft und zeigen, wie hoch die individuelle Qualität in dieser Altersklasse mittlerweile ist.

Auch insgesamt spürt man seit der Heim-EM 2024 einen positiven Ruck. Die Euphorie im Land war deutlich zu spüren und unter Julian Nagelsmann scheint die Nationalmannschaft einen frischen und modernen Weg einzuschlagen.

Natürlich gibt es im internationalen Vergleich weiterhin starke Konkurrenz, aber der Trend stimmt. Wenn dieser Weg konsequent weiterverfolgt wird, dann kann der deutsche Fußball in absehbarer Zeit wieder zur absoluten Weltspitze zählen.