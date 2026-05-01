»Wollen am Aufstieg schnuppern«: Verfolgerduell in Schweinhütt A-Klasse Regen: SpVgg Schweinhütt empfängt SV Riedlhütte zum vorentscheidenden Duell +++ SpVgg sinnt auf Revanche für 1:3-Hinpleite +++ Braml-Elf sieht sich „leicht im Vorteil“ von Marco Baumgartner · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Schweinhütt (Platz 2) um Torjäger Christian Weiderer (re.) trifft auf den Drittplatzierten SV Riedlhütte: Wer verschafft sich die bessere Ausgangslage im Endspurt? – Foto: Helmut Weiderer

Am 24. Spieltag der A-Klasse Regen kommt es zum direkten Duell zwischen dem Tabellenzweiten SpVgg Schweinhütt und dem Dritten SV Riedlhütte. Während Schweinhütt (56 Punkte) mit einem Sieg am Spitzenreiter Zwiesel dranbleiben will, lauert Riedlhütte (54 Punkte) mit einem Spiel weniger in der Hinterhand auf den Sprung nach ganz oben. Es ist ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“ um das Ticket Richtung Kreisklasse.

Schweinhütt: „Wollen unser ganzes Potenzial in die Waagschale werfen“ Nach dem 4:2-Arbeitssieg gegen Lindberg II herrscht bei der Spielvereinigung Fokus pur. Trainer Markus Dengler ordnet die Partie als richtungsweisend ein: „Somit sind die Gegebenheiten nun so, dass wir ein echtes Endspiel gegen Riedlhütte vor der Brust haben.“ Besonders die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel – damals trafen Jannik Blöchinger, Simon Weinberger und Stanislaus Valkov für Riedlhütte nach einer Schweinhütter Führung durch Christian Weiderer – schmerzt noch.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SpVgg Schweinhütt Schweinhütt SV Riedlhütte Riedlhütte 15:00 live PUSH