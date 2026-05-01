»Wollen am Aufstieg schnuppern«: Verfolgerduell in Schweinhütt

Am 24. Spieltag der A-Klasse Regen kommt es zum direkten Duell zwischen dem Tabellenzweiten SpVgg Schweinhütt und dem Dritten SV Riedlhütte. Während Schweinhütt (56 Punkte) mit einem Sieg am Spitzenreiter Zwiesel dranbleiben will, lauert Riedlhütte (54 Punkte) mit einem Spiel weniger in der Hinterhand auf den Sprung nach ganz oben. Es ist ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“ um das Ticket Richtung Kreisklasse.
Nach dem 4:2-Arbeitssieg gegen Lindberg II herrscht bei der Spielvereinigung Fokus pur. Trainer Markus Dengler ordnet die Partie als richtungsweisend ein: „Somit sind die Gegebenheiten nun so, dass wir ein echtes Endspiel gegen Riedlhütte vor der Brust haben.“ Besonders die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel – damals trafen Jannik Blöchinger, Simon Weinberger und Stanislaus Valkov für Riedlhütte nach einer Schweinhütter Führung durch Christian Weiderer – schmerzt noch.
Dengler gibt die Marschroute klar vor: „Wir werden natürlich versuchen, gegen Riedlhütte unser ganzes Potenzial in die Waagschale zu werfen. Wir haben da noch eine 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel gutzumachen. In Schweinhütt spielen wir natürlich voll auf Sieg; wir wollen gewinnen und weiterhin vorne mitmischen, um am Aufstieg zu schnuppern.“ Personell muss Schweinhütt allerdings den Ausfall von Maximilian Neumeier kompensieren, während Weiderer (26 Tore) und Drazan (21 Tore) als Hoffnungsträger in Top-Form sind.
Der SV Riedlhütte reist mit einer bärenstarken Bilanz an: 16 von 18 möglichen Punkten holte die Braml-Elf nach der Winterpause. „Eigentlich spielen wir eine sehr positive Saison. Wenn man sieht, dass wir seit der Winterpause von 18 möglichen Punkten 16 geholt haben – wobei das eine Spiel eben noch nicht gewertet ist –, können wir sehr zufrieden sein“, so Stefan Braml. Der SVR-Coach sieht den psychologischen Vorteil bei seinem Team, da Schweinhütt zuletzt spielerisch weniger glänzte.
„Da sehe ich uns aktuell sogar leicht im Vorteil. Schweinhütt tut sich seit dem Winter schwerer als wir“, analysiert Braml gewohnt direkt. Die Kurve bei der SpVgg zeige laut seiner Einschätzung „nicht unbedingt nach oben“. Ein massiver Pluspunkt für die Gäste: Der zuletzt schmerzlich vermisste Top-Stürmer Stanislaus Valkov kehrt nach überstandenen Problemen an den Adduktoren pünktlich zum Gipfeltreffen in den Kader zurück. „So können wir personell wieder aus dem Vollen schöpfen“, freut sich der Übungsleiter.
Wenn am Sonntag um 15 Uhr in Schweinhütt der Anpfiff ertönt, beginnt ein dreiwöchiger Hochspannungstrimm, der die Nerven der Fans bis aufs Äußerste strapazieren wird: Während Riedlhütte mit einem Sieg das Tor zur Meisterschaft sperrangelweit aufstoßen kann, geht es für die SpVgg Schweinhütt um nichts Geringeres als die Chance, sich nächste Woche im ultimativen Showdown gegen den SV 22 Zwiesel selbst die Krone aufzusetzen – wer hier patzt, lässt nicht nur Punkte, sondern vielleicht auch den großen Traum vom Aufstieg im Endspurt der Saison liegen.
Die weiteren Spiele des 24. Spieltags: