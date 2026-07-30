„Wollen alles daransetzen, die nächste Runde zu erreichen"

Mit dem Auswärtsspiel beim SV Union Salzgitter startet der SV Lengede am Sonntag in die Pflichtspielsaison. Eine Woche vor dem Auftakt der Bezirksliga soll die erste Runde des Bezirkspokals zeigen, wie weit die Mannschaft nach einer Vorbereitung mit personellen Einschränkungen bereits ist.
Mit der ersten Runde des Bezirkspokals endet für den SV Lengede die Phase der Testspiele. Beim SV Union Salzgitter bestreitet die Mannschaft von Trainer Murat Güzel ihr erstes Pflichtspiel der Saison, ehe eine Woche später der Start in der Bezirksliga folgt.
Vollständig zufrieden blickt Güzel auf die vergangenen Wochen allerdings nicht zurück. „Mit der Vorbereitung bin ich nicht ganz zufrieden. Wir hatten zwischenzeitlich doch sehr viele Urlauber, wodurch wir selten mit dem kompletten Kader trainieren konnten und wichtige Abläufe nicht immer so einstudieren konnten, wie wir es uns vorgestellt haben“, sagt der Trainer. Dennoch zieht er ein insgesamt positives Fazit: „Die Jungs haben gut mitgezogen und wir konnten einige wichtige Schritte nach vorne machen.“
Aus den Testspielen habe das Trainerteam wichtige Erkenntnisse gewonnen. „Wir haben gesehen, dass die Mannschaft spielerisch gute Ansätze zeigt und auch in schwierigen Situationen Lösungen findet“, erklärt Güzel. Gleichzeitig seien aber auch Themen deutlich geworden, an denen weiterhin intensiv gearbeitet werden müsse.
„Der Fokus lag in den vergangenen Wochen besonders auf unserer Spielstruktur, dem Verhalten gegen den Ball und dem Zusammenspiel als Mannschaft“, sagt der Lengeder Trainer. Diese Inhalte sollen nun erstmals unter Pflichtspielbedingungen umgesetzt werden.
Für den Trainer steht die Art des Auftritts im Vordergrund. „Meine Erwartung an die Mannschaft ist klar: Wir wollen eine Truppe sehen, die durch Anstrengungsbereitschaft, Willensstärke und Durchhaltevermögen überzeugt“, betont Güzel. „Diese Werte sind für uns als Trainerstaff besonders wichtig und bilden die Grundlage dafür, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln und gemeinsam erfolgreich sein können.“
Mit Union Salzgitter wartet aus Sicht des Trainers direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. „Wir gehen mit Respekt, aber auch mit Selbstvertrauen in die Partie“, sagt Güzel. „Der Pokal ist ein wichtiger Wettbewerb, weil wir direkt ein Pflichtspiel haben und uns früh beweisen können. Natürlich wollen wir alles daransetzen, die nächste Runde zu erreichen.“
Personell muss der SV Lengede weiterhin auf einige Akteure verzichten. „Aufgrund von Urlaub und kleineren Blessuren steht uns noch nicht der komplette Kader zur Verfügung“, erklärt Güzel. Zweifel am vorhandenen Aufgebot hat er dennoch nicht: „Trotzdem haben wir großes Vertrauen in die Jungs, die dabei sind, und freuen uns auf die Aufgabe.“