„Wollen alles daransetzen, die nächste Runde zu erreichen" Der SV Lengede gastiert in der ersten Runde des Bezirkspokals bei Union Salzgitter von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Mit dem Auswärtsspiel beim SV Union Salzgitter startet der SV Lengede am Sonntag in die Pflichtspielsaison. Eine Woche vor dem Auftakt der Bezirksliga soll die erste Runde des Bezirkspokals zeigen, wie weit die Mannschaft nach einer Vorbereitung mit personellen Einschränkungen bereits ist.

Mit der ersten Runde des Bezirkspokals endet für den SV Lengede die Phase der Testspiele. Beim SV Union Salzgitter bestreitet die Mannschaft von Trainer Murat Güzel ihr erstes Pflichtspiel der Saison, ehe eine Woche später der Start in der Bezirksliga folgt. Vollständig zufrieden blickt Güzel auf die vergangenen Wochen allerdings nicht zurück. „Mit der Vorbereitung bin ich nicht ganz zufrieden. Wir hatten zwischenzeitlich doch sehr viele Urlauber, wodurch wir selten mit dem kompletten Kader trainieren konnten und wichtige Abläufe nicht immer so einstudieren konnten, wie wir es uns vorgestellt haben“, sagt der Trainer. Dennoch zieht er ein insgesamt positives Fazit: „Die Jungs haben gut mitgezogen und wir konnten einige wichtige Schritte nach vorne machen.“

„Wir haben gesehen, dass die Mannschaft spielerisch gute Ansätze zeigt“ Aus den Testspielen habe das Trainerteam wichtige Erkenntnisse gewonnen. „Wir haben gesehen, dass die Mannschaft spielerisch gute Ansätze zeigt und auch in schwierigen Situationen Lösungen findet“, erklärt Güzel. Gleichzeitig seien aber auch Themen deutlich geworden, an denen weiterhin intensiv gearbeitet werden müsse. „Der Fokus lag in den vergangenen Wochen besonders auf unserer Spielstruktur, dem Verhalten gegen den Ball und dem Zusammenspiel als Mannschaft“, sagt der Lengeder Trainer. Diese Inhalte sollen nun erstmals unter Pflichtspielbedingungen umgesetzt werden.