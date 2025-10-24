– Foto: Kevin Rosenberger

"Wollen Aalen vor einer großen Kulisse einen heißen Tanz liefern" Aufsteiger Türkspor Neckarsulm gastiert morgen in der Oberliga beim Spitzenreiter VfR Aalen. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg VfR Aalen Türk Neckars

Am morgigen Samstag reist Türkspor Neckarsulm in die Centus Arena, wo ein freier Eintritt geboten ist. Dort wartet niemand Geringeres als der VfR Aalen, aktueller Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg – und bislang ungeschlagen in dieser Saison.

Morgen, 15:30 Uhr VfR Aalen VfR Aalen Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 15:30 live PUSH



Die Aalener präsentieren sich in absoluter Topform: 33 Punkte aus 13 Spielen, 27:5 Tore und die beste Defensive der Liga sprechen eine klare Sprache. Aus den letzten fünf Partien holte der ehemalige Zweitligist vier Siege und ein Unentschieden – eine beeindruckende Bilanz.

Türkspor Neckarsulm belegt aktuell mit 15 Punkten den 10. Tabellenplatz. In den letzten fünf Spielen holte man einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Beim letzten Spiel gegen den 1. Göppinger SV zeigte die Mannschaft Moral und sicherte sich in der Schlussphase noch ein 2:2-Unentschieden. Während der VfR Aalen als klarer Favorit ins Spiel geht und sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben darf, wird Türkspor Neckarsulm alles in die Waagschale werfen, um dem Spitzenreiter ein Bein stellen zu können.