Wolfsburgs U17 zieht ins Achtelfinale ein

– Foto: Alexander Grimm

Die U17 des VfL Wolfsburg hat sich mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg beim FC Energie Cottbus vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale gesichert. In einer Partie, die früh in die gewünschte Richtung kippte, legten die Gäste den Grundstein bereits nach zehn Minuten – und verteidigten den Vorsprung anschließend mit großer Disziplin.

Bereits in der zehnten Spielminute führte genau dieser Ansatz zum Erfolg: Nach einem Ballgewinn im Gegenpressing schalteten die Jungwölfe schnell um, kombinierten sich über den Flügel nach vorn – und David Vajagic vollendete zur frühen Führung. Auch in der Folge blieb Wolfsburg tonangebend, dominierte die Partie bis weit in die erste Hälfte hinein und ließ den Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Erst nach rund fünfundzwanzig Minuten fand Cottbus besser ins Spiel, setzte vermehrt auf lange Bälle und suchte den Weg hinter die Wolfsburger Abwehr.

Die Mannschaft von Yannic Thiel trat von Beginn an bestimmend auf, kontrollierte das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und klarer Ausrichtung nach vorn. Wolfsburg suchte konsequent die Tiefe, setzte Cottbus früh unter Druck und zwang die Gastgeber immer wieder zu Fehlern.

Konzentriert bis zum Schlusspfiff

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die erwartet umkämpfte Begegnung mit wechselnden Ballbesitzphasen, ohne dass Wolfsburg die Kontrolle vollständig abgab. Die Gäste verteidigten aufmerksam und ließen nur wenig zu, verpassten es jedoch, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.

„Wir hatten über weite Strecken die Kontrolle und haben defensiv kaum etwas zugelassen. Gleichzeitig haben wir es verpasst, frühzeitig das zweite Tor nachzulegen, sodass es bis zum Schluss eng geblieben ist“, erklärte Thiel nach der Partie. Entscheidend sei jedoch die mannschaftliche Geschlossenheit gewesen: „Trotzdem haben die Jungs das sehr konzentriert verteidigt und den Sieg am Ende souverän über die Zeit gebracht – ein verdienter Erfolg, der uns den Einzug ins Achtelfinale sichert.“

So blieb es beim knappen Vorsprung, der am Ende ausreichte – weil Wolfsburg defensiv kaum etwas anbot und die frühe Führung mit der nötigen Klarheit verwaltete.