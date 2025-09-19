Wolfsburger U17 will in Berlin den ersten Auswärtssieg holen

Die U17 des VfL Wolfsburg reist am Samstag nach Köpenick. Gegen Union soll der erste Dreier in der Fremde gelingen – doch der Gegner ist trotz Fehlstart nicht zu unterschätzen.

Die U17 des VfL Wolfsburg tritt am Samstag (13.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin an. Nach einem 1:1 zum Auftakt gegen Magdeburg und einem überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen Hansa Rostock peilen die Jungwölfe ihren ersten Auswärtssieg der Saison in der DFB-Nachwuchsliga an.

Während Wolfsburg mit vier Punkten ordentlich gestartet ist, steckt Union Berlin in der Vorrundengruppe B im Tabellenkeller. Die Köpenicker verloren ihre ersten drei Spiele: 1:3 beim Hamburger SV, 2:3 gegen Tennis Borussia Berlin und 1:3 beim Halleschen FC. Ein 27:0-Erfolg im Landespokal gegen den HFC Berlin brachte zwar Selbstvertrauen, ändert aber nichts an der aktuellen Ligabilanz.

Trotz des Fehlstarts der Gastgeber gilt das Spiel für Wolfsburg als ernstzunehmende Aufgabe. Union steht unter Druck und wird vor heimischem Publikum alles daran setzen, die ersten Punkte einzufahren. Für die Jungwölfe liegt der Fokus vor allem auf der eigenen Leistung: Die Mannschaft will an die starke Vorstellung gegen Rostock anknüpfen und mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Fans dürfen sich auf ein intensives Duell mit hoher Motivation auf beiden Seiten einstellen.