Wolfsburger Mittelfeldspieler zieht es für eine Saison in die Serie A

Der VfL Wolfsburg hat Mittelfeldspieler Aster Vranckx für die laufende Saison an den italienischen Erstligisten US Sassuolo Calcio ausgeliehen. Der belgische Nationalspieler, der seit dem Sommer 2021 bei den Niedersachsen unter Vertrag steht, sammelt damit erneut Erfahrung in der Serie A. Bereits in der Spielzeit 2022/2023 war Vranckx nach Italien verliehen worden, damals an die AC Mailand.
Für die Wolfsburger absolvierte der 21-Jährige bislang 70 Pflichtspiele. Dabei kommt er auf 63 Einsätze in der Bundesliga, drei Partien im DFB-Pokal und vier Spiele in der Champions League. Mit dem Wechsel nach Sassuolo soll Vranckx in einer neuen Rolle zusätzliche Spielpraxis sammeln und sich unter Wettkampfbedingungen weiterentwickeln.