Wolfsburger Mittelfeldspieler zieht es für eine Saison in die Serie A

Der VfL Wolfsburg hat Mittelfeldspieler Aster Vranckx für die laufende Saison an den italienischen Erstligisten US Sassuolo Calcio ausgeliehen. Der belgische Nationalspieler, der seit dem Sommer 2021 bei den Niedersachsen unter Vertrag steht, sammelt damit erneut Erfahrung in der Serie A. Bereits in der Spielzeit 2022/2023 war Vranckx nach Italien verliehen worden, damals an die AC Mailand.