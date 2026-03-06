 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Wolfsburger Derby, Ehmen gegen Brome, Isenbüttel gastiert in Gifhorn

Überblick des 19ten Spieltags

von NB · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lennart Blömer

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn Wolfsburg
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini Wolfsburg II
14:00

Den Auftakt macht am Sonntag das Wolfsburger Stadtduell zwischen TV Jahn Wolfsburg (16.) und Lupo Martini Wolfsburg II (3.). Für den Tabellenletzten geht es nach der herben 0:9-Pleite zuletzt beim TSV Hillerse vor allem um Schadensbegrenzung. Lupo II hingegen reist mit Rückenwind an: Gegen FC Brome 1919 gab es zuletzt einen knappen 1:0-Erfolg. Auch das Hinspiel war eine klare Angelegenheit – damals gewann Lupo mit 5:0.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Ehmen
TSV Ehmen
FC Brome 1919
FC Brome 1919
15:00

Zeitgleich will TSV Ehmen (6.) gegen FC Brome 1919 (13.) den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Nach dem 2:2 zuletzt beim VfB Fallersleben II soll nun wieder ein Dreier her. Brome hingegen musste sich am vergangenen Wochenende knapp bei Lupo II geschlagen geben. Im Hinspiel setzte sich Ehmen bereits mit 3:0 durch.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB Fallersleben II
HSV Hankensbüttel
HSV Hankensbüttel
15:00

Ein interessantes Duell wartet in Fallersleben: VfB Fallersleben II (11.) empfängt HSV Hankensbüttel (4.). Während der Aufsteiger zuletzt beim 2:2 gegen Ehmen punktete, verlor Hankensbüttel mit 0:2 gegen Vorsfelde II, das Spiel wurde im nachhinein aber mit 5:0 für Hankensbüttel gewertet. Das Hinspiel entschieden die Hankensbütteler knapp mit 2:1 für sich.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV Vorsfelde II
SV Reislingen/Neuhaus
SV Reislingen/Neuhaus
15:00

Nach eben jenem ärgerlichen Spiel steht SSV Vorsfelde II (2.) nun etwas mehr unter Druck. Gegen SV Reislingen/Neuhaus (12.) soll die Reaktion folgen. Die Gäste waren zuletzt spielfrei, während das Hinspiel in Reislingen mit einem 2:2 endete, Vorsfelde dürfte also gewarnt sein.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
WSV Wendschott
WSV Wendschott
VfL Wahrenholz
VfL Wahrenholz
15:00

Auch am Sonntag treffen WSV Wendschott (14.) und der VfL Wahrenholz (8.) aufeinander. Die Gastgeber kämpfen um wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Wahrenholz nach dem souveränen 3:0 gegen FC Schwülper mit Selbstvertrauen anreist. Bereits im Hinspiel behielt der VfL mit 4:1 deutlich die Oberhand.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FC Schwülper
FC Schwülper
TSV Hehlingen
TSV Hehlingen
15:00

Ein direktes Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte steigt zwischen FC Schwülper (15.) und TSV Hehlingen (10.). Schwülper musste zuletzt eine klare 0:3-Niederlage in Wahrenholz hinnehmen, Hehlingen hingegen sorgte mit einem spektakulären 4:3 gegen SV Gifhorn für Aufsehen. Das Hinspiel endete 2:2, Spannung ist also garantiert.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-Neubokel
TSV Hillerse
TSV Hillerse
15:00

Der Spitzenreiter TSV Hillerse (1.) reist zum VfR Wilsche-Neubokel (9.). Nach dem 9:0-Schützenfest gegen den TV Jahn Wolfsburg strotzt der Tabellenführer vor Selbstvertrauen. Auch im Hinspiel ließ Hillerse beim 4:0 nichts anbrennen. Doch Wilsche-Neubokel wird nach der 2:5-Niederlage in Isenbüttel auf Wiedergutmachung aus sein.

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SV Gifhorn
SV Gifhorn
MTV Isenbüttel
MTV Isenbüttel
15:30
Spieltext SV Gifhorn - Isenbüttel

Zum Abschluss des Spieltags kommt es zum Top-Mittelfeldduell zwischen SV Gifhorn (7.) und MTV Isenbüttel (5.). Gifhorn musste sich zuletzt unglücklich mit 3:4 gegen Hehlingen geschlagen geben, während Isenbüttel beim 5:2 gegen Wilsche-Neubokel seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Das Hinspiel gewann der MTV mit 4:2, Gifhorn hat also noch eine Rechnung offen.