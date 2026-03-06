Wolfsburger Derby, Ehmen gegen Brome, Isenbüttel gastiert in Gifhorn

– Foto: Lennart Blömer

Den Auftakt macht am Sonntag das Wolfsburger Stadtduell zwischen TV Jahn Wolfsburg (16.) und Lupo Martini Wolfsburg II (3.). Für den Tabellenletzten geht es nach der herben 0:9-Pleite zuletzt beim TSV Hillerse vor allem um Schadensbegrenzung. Lupo II hingegen reist mit Rückenwind an: Gegen FC Brome 1919 gab es zuletzt einen knappen 1:0-Erfolg. Auch das Hinspiel war eine klare Angelegenheit – damals gewann Lupo mit 5:0.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSV Ehmen TSV Ehmen FC Brome 1919 FC Brome 15:00 PUSH

Zeitgleich will TSV Ehmen (6.) gegen FC Brome 1919 (13.) den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Nach dem 2:2 zuletzt beim VfB Fallersleben II soll nun wieder ein Dreier her. Brome hingegen musste sich am vergangenen Wochenende knapp bei Lupo II geschlagen geben. Im Hinspiel setzte sich Ehmen bereits mit 3:0 durch.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr VfB Fallersleben Fallersleben II HSV Hankensbüttel Hankensbütte 15:00 PUSH

Ein interessantes Duell wartet in Fallersleben: VfB Fallersleben II (11.) empfängt HSV Hankensbüttel (4.). Während der Aufsteiger zuletzt beim 2:2 gegen Ehmen punktete, verlor Hankensbüttel mit 0:2 gegen Vorsfelde II, das Spiel wurde im nachhinein aber mit 5:0 für Hankensbüttel gewertet. Das Hinspiel entschieden die Hankensbütteler knapp mit 2:1 für sich.

Nach eben jenem ärgerlichen Spiel steht SSV Vorsfelde II (2.) nun etwas mehr unter Druck. Gegen SV Reislingen/Neuhaus (12.) soll die Reaktion folgen. Die Gäste waren zuletzt spielfrei, während das Hinspiel in Reislingen mit einem 2:2 endete, Vorsfelde dürfte also gewarnt sein.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr WSV Wendschott Wendschott VfL Wahrenholz Wahrenholz 15:00 PUSH

Auch am Sonntag treffen WSV Wendschott (14.) und der VfL Wahrenholz (8.) aufeinander. Die Gastgeber kämpfen um wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Wahrenholz nach dem souveränen 3:0 gegen FC Schwülper mit Selbstvertrauen anreist. Bereits im Hinspiel behielt der VfL mit 4:1 deutlich die Oberhand.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FC Schwülper FC Schwülper TSV Hehlingen Hehlingen 15:00 PUSH

Ein direktes Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte steigt zwischen FC Schwülper (15.) und TSV Hehlingen (10.). Schwülper musste zuletzt eine klare 0:3-Niederlage in Wahrenholz hinnehmen, Hehlingen hingegen sorgte mit einem spektakulären 4:3 gegen SV Gifhorn für Aufsehen. Das Hinspiel endete 2:2, Spannung ist also garantiert.

Der Spitzenreiter TSV Hillerse (1.) reist zum VfR Wilsche-Neubokel (9.). Nach dem 9:0-Schützenfest gegen den TV Jahn Wolfsburg strotzt der Tabellenführer vor Selbstvertrauen. Auch im Hinspiel ließ Hillerse beim 4:0 nichts anbrennen. Doch Wilsche-Neubokel wird nach der 2:5-Niederlage in Isenbüttel auf Wiedergutmachung aus sein.

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr SV Gifhorn SV Gifhorn MTV Isenbüttel Isenbüttel 15:30 PUSH

Spieltext SV Gifhorn - Isenbüttel