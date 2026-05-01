Wolfsburg zeigt sich mutig: "Konzentration bis zur letzten Minute" Hildesheim empfängt Wolfsburg und steht nach Niederlagen unter Zugzwang von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Die Ausgangslage ist eindeutig. Hildesheim belegt mit 43 Punkten Rang fünf und bewegt sich weiterhin im erweiterten Verfolgerfeld der Spitzengruppe. Wolfsburg hingegen steht mit lediglich 12 Zählern am Tabellenende und hat keine Chancen auf den Klassenerhalt. Alles andere als ein Heimsieg wäre für den VfV 06 daher eine Überraschung.

Trotz der klaren Tabellenkonstellation ist die Situation in Hildesheim angespannt. Zuletzt setzte es zwei deutliche Niederlagen: ein 2:6 beim MTV Wolfenbüttel sowie ein 0:2 im Nachholspiel beim Lüneburger SK Hansa. Dabei offenbarte die Mannschaft insbesondere defensive Schwächen. Wolfsburg reist ebenfalls mit einer Niederlage an, unterlag zuletzt beim SV Wilhelmshaven mit 0:2. Dennoch zeigt sich Lupo Martini vor dem Gastspiel kämpferisch. Teammanager Tahar Gritli macht die Marschrichtung klar: „Wir haben uns vorgenommen, alles rauszuhauen gegen Hildesheim.“

Kader rückt wieder zusammen – Wolfsburg mit mehr Optionen Während Hildesheim vor allem an seiner Stabilität arbeitet, kann Wolfsburg personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Gritli beschreibt die Situation positiv: „Wir sind frisch und im Kader sieht es auch wieder gut aus.“ Besonders die Rückkehrer könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. „Palanis und Mustapha kehren nach ihrer Sperre zurück. Moretti und Labedzki kommen aus ihrer Verletzung zurück. Sarstedt ist auch wieder dabei, der nach langer Krankheit“, erklärt der Teammanager.