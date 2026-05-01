Wolfsburg zeigt sich mutig: "Konzentration bis zur letzten Minute"

Die Ausgangslage ist eindeutig. Hildesheim belegt mit 43 Punkten Rang fünf und bewegt sich weiterhin im erweiterten Verfolgerfeld der Spitzengruppe. Wolfsburg hingegen steht mit lediglich 12 Zählern am Tabellenende und hat keine Chancen auf den Klassenerhalt. Alles andere als ein Heimsieg wäre für den VfV 06 daher eine Überraschung.
Trotz der klaren Tabellenkonstellation ist die Situation in Hildesheim angespannt. Zuletzt setzte es zwei deutliche Niederlagen: ein 2:6 beim MTV Wolfenbüttel sowie ein 0:2 im Nachholspiel beim Lüneburger SK Hansa. Dabei offenbarte die Mannschaft insbesondere defensive Schwächen.
Wolfsburg reist ebenfalls mit einer Niederlage an, unterlag zuletzt beim SV Wilhelmshaven mit 0:2. Dennoch zeigt sich Lupo Martini vor dem Gastspiel kämpferisch. Teammanager Tahar Gritli macht die Marschrichtung klar: „Wir haben uns vorgenommen, alles rauszuhauen gegen Hildesheim.“
Während Hildesheim vor allem an seiner Stabilität arbeitet, kann Wolfsburg personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Gritli beschreibt die Situation positiv: „Wir sind frisch und im Kader sieht es auch wieder gut aus.“
Besonders die Rückkehrer könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. „Palanis und Mustapha kehren nach ihrer Sperre zurück. Moretti und Labedzki kommen aus ihrer Verletzung zurück. Sarstedt ist auch wieder dabei, der nach langer Krankheit“, erklärt der Teammanager.
Auch aus dem Nachwuchsbereich gibt es Verstärkung:
„Michele Gianchino aus der U19 hat einen guten Eindruck in Wilhelmshaven hinterlassen und wirkt ebenfalls wieder mit.“
Das erste Aufeinandertreffen beider Teams verlief einseitig. Hildesheim gewann in Wolfsburg mit 4:0. Mick Gudra traf doppelt, zudem waren Tim Friedrich und Mahdi Biso erfolgreich. Das Ergebnis unterstreicht die klaren Kräfteverhältnisse – dennoch warnt Wolfsburg vor voreiligen Schlüssen.
Gritli erwartet ein intensives Spiel: „Es erwartet uns hohe Laufbereitschaft auf dem großen Platz und Konzentration bis zur letzten Minute.“ Gleichzeitig sieht er Chancen für sein Team: „Hildesheim hatte eine englische Woche und ist eventuell nicht so frisch am Sonntag. Wir sind vorbereitet und wollen auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen.“
Für Hildesheim geht es vor allem darum, wieder Struktur ins eigene Spiel zu bringen. Die jüngsten Ergebnisse haben gezeigt, dass defensive Stabilität und Konzentration über die gesamte Spielzeit hinweg fehlen können.
Wolfsburg dürfte sich auf eine kompakte Defensivarbeit beschränken und versuchen, über Umschaltmomente Nadelstiche zu setzen. Auch die bisherige Bilanz gegen den VfV 06 gibt laut Gritli Selbstvertrauen: „Gegen Hildesheim haben wir immer gut ausgesehen.“
Im engen Tabellengefüge bleibt der Druck auf den VfV 06 hoch. Ein Sieg ist notwendig, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht weiter zu verlieren. Für Wolfsburg hingegen geht es darum, sich trotz der Ausgangslage konkurrenzfähig zu präsentieren und die Saison mit kämpferischen Auftritten zu Ende zu bringen.