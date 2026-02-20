Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wolfsburg stürmt ins Viertelfinale der Champions League
Souveränes 2:0 bei Juventus: Die VfL-Frauen setzen sich in den Play-offs durch und treffen nun auf Lyon
Die Frauen des VfL Wolfsburg haben den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Women’s Champions League perfekt gemacht. Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Juventus FC entschieden die Niedersächsinnen das Play-off-Rückspiel für sich und unterstrichen ihre internationale Klasse. Vivien Endemann brachte den VfL früh in Führung, ehe Cora Zicai in der Nachspielzeit den Erfolg endgültig besiegelte. In der Runde der letzten Acht wartet nun mit OL Lyonnes ein europäisches Schwergewicht.
Mutige Startelf und frühe Kontrolle
Cheftrainer Stephan Lerch nahm im Vergleich zum jüngsten Ligaspiel mehrere Änderungen vor und setzte auf frische Impulse. Nach einer ersten Chance der Gastgeberinnen, die Torhüterin Stina Johannes entschärfte, übernahm Wolfsburg zunehmend die Spielkontrolle. Frühes Pressing und klare Strukturen im Aufbau setzten Juventus unter Druck.
Der Führungstreffer in der 18. Minute war das Resultat eines präzise vorgetragenen Angriffs: Nach Zuspiel von Ella Peddemors und kluger Übersicht von Svenja Huth vollendete Vivien Endemann im Strafraum zur verdienten Führung.
Defensivstärke als Schlüssel
Juventus versuchte, über Bonansea und Vangsgaard Druck aufzubauen, doch Wolfsburg verteidigte kompakt und konsequent. Stina Johannes rückte dabei mehrfach in den Mittelpunkt und hielt ihr Team mit starken Paraden im Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel, als die Italienerinnen den Druck erhöhten, bewahrten die Wölfinnen Ruhe und setzten gezielte Nadelstiche.
Chancen zur Vorentscheidung waren vorhanden: Camilla Küver verfehlte per Kopf, Lineth Beerensteyn scheiterte an der Torhüterin. Dennoch blieb Wolfsburg effizient und diszipliniert.
Zicai setzt den Schlusspunkt
In der Schlussphase warf Juventus alles nach vorne, doch Wolfsburg hielt stand. In der Nachspielzeit sorgte Cora Zicai schließlich für die Entscheidung: Nach schnellem Umschalten schlenzte sie den Ball unhaltbar unter die Latte und machte den Viertelfinaleinzug perfekt.
Stolz und Vorfreude auf Lyon
Trainer Stephan Lerch zeigte sich nach Abpfiff hochzufrieden. Besonders die defensive Geschlossenheit und die Ruhe nach schwierigen Phasen hob er hervor. Der Einzug unter die besten Acht Europas sei eine außergewöhnliche Leistung des gesamten Vereins.
Nach der kurzen Phase des Durchatmens richtet sich der Blick bereits nach vorne: In der Bundesliga wartet das Auswärtsspiel beim FC Bayern München, bevor mit Lyon die nächste internationale Herausforderung ansteht. Wolfsburg hat jedoch eindrucksvoll bewiesen, dass es auch auf höchstem europäischen Niveau bestehen kann.