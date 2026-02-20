Wolfsburg stürmt ins Viertelfinale der Champions League

Chancen zur Vorentscheidung waren vorhanden: Camilla Küver verfehlte per Kopf, Lineth Beerensteyn scheiterte an der Torhüterin. Dennoch blieb Wolfsburg effizient und diszipliniert.

Juventus versuchte, über Bonansea und Vangsgaard Druck aufzubauen, doch Wolfsburg verteidigte kompakt und konsequent. Stina Johannes rückte dabei mehrfach in den Mittelpunkt und hielt ihr Team mit starken Paraden im Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel, als die Italienerinnen den Druck erhöhten, bewahrten die Wölfinnen Ruhe und setzten gezielte Nadelstiche.

Zicai setzt den Schlusspunkt

In der Schlussphase warf Juventus alles nach vorne, doch Wolfsburg hielt stand. In der Nachspielzeit sorgte Cora Zicai schließlich für die Entscheidung: Nach schnellem Umschalten schlenzte sie den Ball unhaltbar unter die Latte und machte den Viertelfinaleinzug perfekt.

Stolz und Vorfreude auf Lyon

Trainer Stephan Lerch zeigte sich nach Abpfiff hochzufrieden. Besonders die defensive Geschlossenheit und die Ruhe nach schwierigen Phasen hob er hervor. Der Einzug unter die besten Acht Europas sei eine außergewöhnliche Leistung des gesamten Vereins.

Nach der kurzen Phase des Durchatmens richtet sich der Blick bereits nach vorne: In der Bundesliga wartet das Auswärtsspiel beim FC Bayern München, bevor mit Lyon die nächste internationale Herausforderung ansteht. Wolfsburg hat jedoch eindrucksvoll bewiesen, dass es auch auf höchstem europäischen Niveau bestehen kann.