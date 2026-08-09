Wolfsburg startet torlos in die zweite Liga

– Foto: Timo Scharer

Der VfL Wolfsburg ist mit einem torlosen Unentschieden in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Gegen den 1. FC Kaiserslautern kam die Mannschaft von Cheftrainer Tobias Strobl in der Volkswagen Arena zu einem 0:0. Nach einem kontrollierten Beginn übernahmen die Grün-Weißen zunehmend die Initiative und hatten vor der Pause mehrere gute Möglichkeiten. Im zweiten Durchgang fehlte es dagegen lange an zwingenden Torchancen.

Die erste Gelegenheit gehörte den Gästen. Simon Asta setzte einen Kopfball in der 13. Minute über das Tor. Danach übernahm Wolfsburg zunehmend das Kommando. Muhammed Damar verfehlte nach Zuspiel von Fabian Reese knapp das Ziel (16.), ehe Reese selbst FCK-Torhüter Julian Krahl mit einem Distanzschuss zu einer Parade zwang (25.).

Strobl setzte zum Auftakt auf sechs Sommerzugänge in der Startelf: Hauke Wahl, Muhammed Damar, Elvis Rexhbecaj, Fraser Hornby, Fabian Reese und Robert Glatzel. Im Tor stand Jakub Zielinski. Der 18-Jährige erhielt nach der Knieverletzung von Neuzugang Timon Wellenreuther den Vorzug vor Pavao Pervan.

Kurz vor der Pause fehlten erneut nur Zentimeter zur Führung. Hauke Wahl traf mit einem Volley den Außenpfosten (42.). Trotz mehrerer guter Möglichkeiten blieb es damit beim 0:0.

Auch Damar prüfte den Schlussmann der Lauterer aus der zweiten Reihe (28.). Seinen abgefälschten Versuch lenkte Krahl in der 34. Minute am Außennetz vorbei. Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit hatte anschließend Fraser Hornby: Reese legte von der Grundlinie zurück, doch Maxwell Gyamfi klärte den Abschluss des Angreifers noch auf der Linie (35.).

Zielinski pariert gegen Skyttä

Nach dem Seitenwechsel stand Kaiserslautern kompakter und machte es dem VfL schwerer, durch die Defensive zu kombinieren. Die größte Chance hatte deshalb zunächst der FCK. Naatan Skyttä lief frei auf Zielinski zu, doch der Wolfsburger Torhüter reagierte stark und verhinderte den Rückstand (56.).

Wolfsburg blieb dennoch spielbestimmend. Nach 64 Minuten standen 59 Prozent Ballbesitz und 14:5 Abschlüsse zugunsten der Gastgeber zu Buche. Strobl reagierte und brachte Alessio Besio für Fraser Hornby sowie Kento Shiogai für Robert Glatzel (68.).

Auf der Gegenseite kam Ibrahim Kanate zu einer Möglichkeit, doch auch diesen Abschluss wehrte Zielinski sicher ab (71.). Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt ersetzten anschließend Vinicius Souza und Elvis Rexhbecaj (81.). Kurz vor dem Ende kam Mattias Svanberg für Muhammed Damar (89.).

In der Nachspielzeit suchten die Wölfe noch einmal den Weg zum Sieg, kamen aber nicht mehr entscheidend zum Abschluss. Nach 90 Minuten blieb es beim 0:0.

Strobl sieht Licht und Schatten

VfL-Cheftrainer Tobias Strobl ordnete den Auftakt auf der Homepage des Vereins differenziert ein: „Die ersten zehn bis 15 Minuten waren zerfahren. Wir waren unruhig, hatten auch Glück und einen guten Keeper, sodass wir nicht in Rückstand geraten sind. Danach haben wir mehr Kontrolle bekommen und gezeigt, welche Qualität die Jungs haben. Wir haben uns gut durchgespielt, die Zwischenräume gefunden und sind zu Abschlüssen gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir unseren Rhythmus nicht mehr so gefunden. Positiv war, dass wir bis zur letzten Sekunde als Team zusammengeblieben sind und nicht kopflos auf den Sieg gegangen sind. Es waren viele gute, aber auch einige nicht so gute Dinge dabei. Aus diesem Spiel gegen einen guten Gegner können wir viel für die nächsten Wochen mitnehmen.“

Auch FCK-Trainer Torsten Lieberknecht sah ein ausgeglichenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten: „Ich glaube, das war ein klassisches 0:0-Spiel. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, den Lucky Punch zu setzen. Der VfL hat uns mit seinem interessanten Fußball vor viele Situationen gestellt, die wir taktisch gut lösen mussten. Natürlich hatten wir in der einen oder anderen Szene auch das nötige Glück. Insgesamt können wir mit dem Punkt und dem Start in die Zweitligasaison einigermaßen zufrieden sein. Ein großes Kompliment geht auch an unsere vielen Fans, die eine Sensationsstimmung ins Stadion gebracht haben.“