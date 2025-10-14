Wolfsburg siegt klar – Wahnsiedler trifft vierfach

Mit einem souveränen 7:1-Erfolg über die zweite Mannschaft von SVG Göttingen festigt der 1. FC Wolfsburg seinen Platz in der Spitzengruppe der Landesliga. Besonders Stürmerin Wahnsiedler überragt mit vier Treffern – und das Team von Trainer Bichel Hendrick zeigt erneut Offensivqualität.
Der 1. FC Wolfsburg bleibt in der Landesliga Niedersachsen weiter auf Kurs. Mit einem klaren 7:1-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft von SVG Göttingen 07 sammelte das Team von Trainer Hendrick Bichel am Sonntag drei verdiente Punkte – auch wenn der Weg dorthin nicht durchgehend souverän war.
„SVG hat es uns gerade in der ersten Hälfte mit hohem Laufpensum extrem schwer gemacht, den Weg nach vorne zu suchen“, sagte Bichel nach dem Spiel. Seine Mannschaft blieb jedoch ruhig, spielte geduldig und wartete auf die sich bietenden Räume – mit Erfolg: Durch zwei Treffer von Wahnsiedler (15., 28.) ging Wolfsburg mit einer 2:0-Führung in die Pause.
Der Start in die zweite Halbzeit verlief dagegen holprig. Ein Abstimmungsfehler führte zum Anschlusstreffer – ein Eigentor von Barth (50.). „Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit haben wir dann so ein bisschen verpennt“, so Bichel. Doch die Reaktion seiner Mannschaft ließ nicht lange auf sich warten: Wahnsiedler stellte mit seinem dritten Treffer (55.) den alten Abstand wieder her. In der Folge dominierte Wolfsburg das Spiel und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Wahnsiedler traf ein weiteres Mal (73.), bevor Engel (74., 86.) und erneut Wahnsiedler (83.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.
Mit dem 7:1-Erfolg bleibt Wolfsburg mit 15 Punkten aus sieben Spielen auf Rang drei und hält den Anschluss an die Spitzenteams aus Sickte und Hahle. SVG Göttingen 07 II hingegen bleibt mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz.
„Am Ende stehen verdiente drei Punkte auf der Habenseite“, bilanzierte Bichel. In den verbleibenden vier Spielen vor der Winterpause soll der Aufwärtstrend nun fortgesetzt werden.
1. FC Wolfsburg – SVG Göttingen 07 II 7:1
1. FC Wolfsburg: Melanie Pastore, Karolin Schulze, Sarah Adolph (46. Sophie Wehke), Aileen Barth, Kirsten Riekewold (74. Lina Müller), Isabel Pape Morgado, Jessica Volk (74. Cora Matheis), Chiara Noemi Corvino (59. Lisa Hartmann), Svenja Schrader, Grit Engel, Laura Wahnsiedler - Trainer: Hendrik Bichel
SVG Göttingen 07 II: Lisa Marlene Rech, Julia Gelhausen, Jennifer Budde, Maya Pfeifer, Annika Hazel Fischer, Lara Meyer, Hannah Kristin Baete (63. Elli Müller), Elisa Dickgießer, Rosa Carlotta Dornieden, Anna Kreykenbohm (66. Anna Braun), Marla Erdmann - Trainer: Tobias Von Werder
Schiedsrichter: Christian Brunotte
Tore: 1:0 Laura Wahnsiedler (15.), 2:0 Laura Wahnsiedler (28.), 2:1 Aileen Barth (50. Eigentor), 3:1 Laura Wahnsiedler (55.), 4:1 Laura Wahnsiedler (73.), 5:1 Grit Engel (74.), 6:1 Laura Wahnsiedler (83.), 7:1 Grit Engel (86.)