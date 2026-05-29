Wolfsburg setzt auf Neininger und trennt sich von neun Profis Eigengewächs soll nach dem Abstieg eine wichtige Rolle im Neuaufbau spielen von red · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Wolfsburg

Während der Schmerz über den Bundesliga-Abstieg noch nachhallt, arbeitet der VfL Wolfsburg bereits an seiner Zukunft. Und diese Zukunft soll auch den Namen Till Neininger tragen. Der Kapitän der U19-Jungwölfe hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert und erhält damit die Chance, seinen Weg vom Akademiespieler zum Profi weiterzugehen.

Es ist ein Signal, das weit über eine gewöhnliche Vertragsverlängerung hinausgeht. In einer Phase des Umbruchs setzt Wolfsburg auf einen Spieler, der die Vereinsphilosophie wie kaum ein anderer verkörpert. Seit acht Jahren trägt Neininger das grün-weiße Trikot, durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften und entwickelte sich zu einer Führungsfigur innerhalb der Akademie. „Jetzt ein Teil der Mannschaft zu sein, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl“, sagt der 19-Jährige. „Dass mir mein Jugendklub diese Möglichkeit gibt, ist nicht selbstverständlich. Deshalb war es für mich schnell klar, dass ich meinen Weg beim VfL fortsetzen möchte.“

Vom Akademiespieler zum Hoffnungsträger Der 1,88 Meter große Innenverteidiger wechselte 2018 vom BSC Acosta nach Wolfsburg und machte seitdem kontinuierlich auf sich aufmerksam. In der vergangenen Saison führte er die U19 als Kapitän bis ins Finale des DFB-Pokals der Junioren. Bereits 2023 gewann er mit den B-Junioren die deutsche Vizemeisterschaft. Auch im DFB-Nachwuchs gehört Neininger längst zum festen Kreis. Seit der U16 lief er für sämtliche deutsche Junioren-Nationalmannschaften auf und kommt bereits auf 24 Einsätze im Nationaltrikot.