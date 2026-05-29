Wolfsburg setzt auf Neininger und trennt sich von neun Profis

Während der Schmerz über den Bundesliga-Abstieg noch nachhallt, arbeitet der VfL Wolfsburg bereits an seiner Zukunft. Und diese Zukunft soll auch den Namen Till Neininger tragen. Der Kapitän der U19-Jungwölfe hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert und erhält damit die Chance, seinen Weg vom Akademiespieler zum Profi weiterzugehen.
Es ist ein Signal, das weit über eine gewöhnliche Vertragsverlängerung hinausgeht. In einer Phase des Umbruchs setzt Wolfsburg auf einen Spieler, der die Vereinsphilosophie wie kaum ein anderer verkörpert. Seit acht Jahren trägt Neininger das grün-weiße Trikot, durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften und entwickelte sich zu einer Führungsfigur innerhalb der Akademie.
„Jetzt ein Teil der Mannschaft zu sein, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl“, sagt der 19-Jährige. „Dass mir mein Jugendklub diese Möglichkeit gibt, ist nicht selbstverständlich. Deshalb war es für mich schnell klar, dass ich meinen Weg beim VfL fortsetzen möchte.“
Der 1,88 Meter große Innenverteidiger wechselte 2018 vom BSC Acosta nach Wolfsburg und machte seitdem kontinuierlich auf sich aufmerksam. In der vergangenen Saison führte er die U19 als Kapitän bis ins Finale des DFB-Pokals der Junioren. Bereits 2023 gewann er mit den B-Junioren die deutsche Vizemeisterschaft.
Auch im DFB-Nachwuchs gehört Neininger längst zum festen Kreis. Seit der U16 lief er für sämtliche deutsche Junioren-Nationalmannschaften auf und kommt bereits auf 24 Einsätze im Nationaltrikot.
Für Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler ist die Verlängerung deshalb eine strategisch wichtige Personalentscheidung. „Till ist ein echtes Eigengewächs und hat sich den Schritt in den Profibereich hart erarbeitet“, betont Schwegler. Seine Rolle als U19-Kapitän und die regelmäßigen Einsätze für die Junioren-Nationalteams seien Ausdruck einer bemerkenswerten Entwicklung. „Till bringt mit seiner Präsenz, seinem Spielverständnis und seiner Persönlichkeit ein starkes Gesamtpaket mit.“
Gleichzeitig wird immer deutlicher, wie umfassend die Veränderungen im Wolfsburger Profikader ausfallen werden. Mit Nicolas Cozza, Bartol Franjic und Jakub Kaminski werden drei weitere Spieler nicht mehr zum Verein zurückkehren. Cozza war zuletzt an den FC Nantes ausgeliehen, Franjic spielte für den FC Venedig, Kaminski lief in der vergangenen Saison für den 1. FC Köln auf.
Hinzu kommen sechs bereits verabschiedete Profis. Die Leihspieler Jeanuel Belocian, Adam Daghim, Jenson Seelt und Jesper Lindström kehren zu ihren Stammvereinen zurück. Besonders ins Gewicht fallen jedoch die Abgänge von Jonas Wind und Kevin Paredes, die beide viereinhalb Jahre das Gesicht der Mannschaft mitgeprägt haben.
Wind verlässt Wolfsburg nach 124 Pflichtspielen und 35 Treffern. Paredes kommt auf 65 Einsätze und vier Tore für die Grün-Weißen.
Die Botschaft hinter den jüngsten Entscheidungen ist eindeutig: Nach dem Ende von 29 Bundesliga-Jahren beginnt beim VfL eine neue Phase. Erfahrene Kräfte verlassen den Klub, während Talente aus dem eigenen Nachwuchs stärker in den Mittelpunkt rücken.