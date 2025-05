Wolfsbuch/Zell dominiert Zandt

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Zandt - Am 22. Spieltag der A-Klasse 1 gastierte die SpVgg Wolfsbuch/Zell beim VfB Zandt. Im Stile eines Spitzenteams gewann die Mannschaft von Florian Wolf mit 0-3 (0-1) gegen stark ersatzgeschwächte Zandter.

Wolfsbuch übernahm erwartungsgemäß vom Anstoß weg das Ruder und lies den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Die Zandter Abwehr konnte den Angriffsbemühungen aber gut Stand halten und konnte sich einmal mehr auf seinen Torhüter Fabian Bieling verlassen. Dieser war jedoch in der 30. Minute gegen eine vom eigenen Verteidiger unhaltbar abgefälschte Ecke zum 0-1 machtlos. Nur kurze Zeit später hatte der VfB seine einzige Torchance. Alexander Hensls Kopfball landete nach einer Ecke nur knapp neben dem Gehäuse der Gäste.

Nachdem Pausentee konnten die Zuschauer einen vom ersten Durchgang wenig abweichenden Spielverlauf beobachten. Wolfsbuch bestimmte das Geschehen und Zandt stemmte sich aufopferungsvoll kämpfend gegen ein weiteres Gegentor, ohne jedoch selbst Akzente in der Offensive zu setzen. Mit schwinden Kräften und einem verletzungsbedingtem Wechsel auf der Torhüterposition war jedoch in der 80. Minute durch einen Distanzschuss von Wolfsbuch Ziegelmeier das 0-2 fällig. Ebenfalls durch einen Schuss von der Strafraumkante stellte Johannes Weigl in der 86. Minute auf den Entstand von 0-3.