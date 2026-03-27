Wolfsberg-Elf will Lauf fortsetzen, Dessau seinen BSV-Bann brechen

– Foto: Ulf Schubert

Die Blicke richten sich am Wochenende gespannt auf das Geschehen in den Pokalwettbewerben - explizit auf die beiden Halbfinals im dachbleche24-Landespokal (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de) . Dennoch rollt auch in der Verbandsliga wieder der Ball. Drei in der Hinrunde ausgefallene Begegnungen werden nachgeholt.

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Heute, 19:30 Uhr SC Bernburg SC Bernburg Haldensleber SC Haldensleben 19:30 live PUSH

Am Freitagabend kommt es zum blau-gelben Duell: Der SC Bernburg empfängt den Haldensleber SC - und holt damit die Partie des zwölften Spieltags nach. Dennoch haben sich beide Teams in der laufenden Saison schon einmal gegenübergestanden. In der ersten Runde des dachbleche24-Landespokals hatte sich der SC Bernburg dank eines Treffers von Carlos Krüger mit 1:0 in Haldensleben durchgesetzt. Der einzige Sieg des HSC über den SCB stammt aus der Saison 2022.

Mit acht Punkten aus den ersten vier Partien des Jahres hat sich der SV Westerhausen aus dem Tabellenkeller der Verbandsliga befreit. Am Sonnabend ist die Ungeschlagen-Serie der Wolfsberg-Elf auf dem Prüfstand: Dann ist der derzeit fünftplatzierte SV Blau-Weiß Zorbau zum nachzuholenden 15. Spieltag im Harz zu Gast. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams gab es im März 2024: Damals schenkte Westerhausen dem späteren Oberliga-Aufsteiger eine 5:2-Niederlage ein.