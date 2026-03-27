 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Wolfsberg-Elf will Lauf fortsetzen, Dessau seinen BSV-Bann brechen

Verbandsliga +++ Der Blick auf die Begegnungen im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ulf Schubert

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Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Dessau 05
Westerhausen

Die Blicke richten sich am Wochenende gespannt auf das Geschehen in den Pokalwettbewerben - explizit auf die beiden Halbfinals im dachbleche24-Landespokal (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de). Dennoch rollt auch in der Verbandsliga wieder der Ball. Drei in der Hinrunde ausgefallene Begegnungen werden nachgeholt.

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Heute, 19:30 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
19:30live

Am Freitagabend kommt es zum blau-gelben Duell: Der SC Bernburg empfängt den Haldensleber SC - und holt damit die Partie des zwölften Spieltags nach. Dennoch haben sich beide Teams in der laufenden Saison schon einmal gegenübergestanden. In der ersten Runde des dachbleche24-Landespokals hatte sich der SC Bernburg dank eines Treffers von Carlos Krüger mit 1:0 in Haldensleben durchgesetzt. Der einzige Sieg des HSC über den SCB stammt aus der Saison 2022.

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
14:00

Mit acht Punkten aus den ersten vier Partien des Jahres hat sich der SV Westerhausen aus dem Tabellenkeller der Verbandsliga befreit. Am Sonnabend ist die Ungeschlagen-Serie der Wolfsberg-Elf auf dem Prüfstand: Dann ist der derzeit fünftplatzierte SV Blau-Weiß Zorbau zum nachzuholenden 15. Spieltag im Harz zu Gast. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams gab es im März 2024: Damals schenkte Westerhausen dem späteren Oberliga-Aufsteiger eine 5:2-Niederlage ein.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
14:00live

Ebenfalls zur Begegnung des 15. Spieltags treffen sich am Sonnabend der SV Dessau 05 und der BSV Halle-Ammendorf. Beide Teams haben den Anspruch, zum oberen Drittel der Verbandsliga zu gehören - und nur drei Punkte trennen sie in der Tabelle. Allerdings taten sich die Dessauer in den vergangenen Jahren häufig schwer gegen den BSV: Seit 2017 konnten die Nullfünfer nur eines von 14 Verbandsliga-Duellen gegen Ammendorf gewinnen. Bricht dieser Bann am Pokalwochenende?