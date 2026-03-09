Wolfsanger unterliegt in Ahnatal

– Foto: Johannes Hetzer

Auf einem Platz, der zu wünschen übrig ließ, empfing die SG Ahnatal die Gäste aus Wolfsanger. Das Spiel startete umkämpft und war häufig von Fehlpässen geprägt, geschuldet dem nicht ganz so englischen Rasen. Wolfsanger konnte Ahnatal meist nur mit Fouls stoppen, aber aus den Freistößen konnte die SG nichts Zählbares herausholen.

In der 31. Minute konnte Ahnatal dann nach einem Befreiungsschlag von Thöne, der gleichzeitig ein hoher Steilpass auf Flüge war, in Führung gehen. Der Stürmer lupfte den Ball über den am 16er stehenden Schuster in die Maschen. Danach versuchten die Wölfe immer wieder, Nadelstiche zu setzen, waren aber nicht erfolgreich. So ging es mit 1:0 für die Gastgeber in die Pause.

In der zweiten Halbzeit machte Wolfsanger dann mehr und mehr Druck und spielte auf den Ausgleich. Ahnatal konnte dennoch das ein oder andere Mal kontern, was dann spätestens vom Keeper der Wölfe gestoppt werden konnte. Wolfsanger versuchte immer wieder, mit langen Bällen oder Flanken nach vorne zu kommen und hatte auch die ein oder andere große Chance, bei der sie alleine auf den Torwart zuliefen, dieser aber die SG retten konnte. In der 84. Minute fiel dann ein kurioses Tor für Ahnatal. Gauglitz schoss den Ball von der 16er-Kante in Richtung Tor , Bräming konnte noch seinen Fuß reinhalten und fälschte den Ball so ab, dass er in einer Bogenlampe unhaltbar über den Keeper von Wolfsanger hinweg ins Tor ging.

So konnte Ahnatal den Heimsieg klar machen und Wolfsanger ging leider leer aus.

Nächste Woche geht es dann für die Wölfe zuhause gegen Anadolu um die nächsten Punkte und die SG Ahnatal trifft auswärts auf Landwehrhagen.