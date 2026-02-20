Wolfsanger setzt weiter auf Tempo und Offensivdrang

– Foto: Johannes Hetzer

Der TSV Wolfsanger treibt seine Personalplanung konsequent voran und bindet den nächsten Leistungsträger langfristig. Flügelspieler Rayan Abu-Hamdan hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert – der Verein hebt in den sozialen Medien vor allem sein „Tempo“ und den „Offensivdrang“ hervor, den er weiter ins Spiel der „Wölfe“ einbringen soll.

Damit reiht sich Abu-Hamdan in eine Serie von Verlängerungen ein, mit der Wolfsanger den Kern der Mannschaft stabilisiert. Zuletzt hatten bereits Torhüter Soufyane Bergigue – als Rückhalt zwischen den Pfosten – sowie Abwehrspieler Maximilian Rosenthal bis 2027 zugesagt. Wolfsanger sendet damit ein klares Signal: Der eingeschlagene Weg soll mit Kontinuität auf Schlüsselpositionen und mit verlässlichen Säulen auf dem Platz fortgesetzt werden.