Wolfsanger setzt weiter auf seinen Defensivbaustein

– Foto: MARCO LANDAUS BILDER

Der TSV Wolfsanger treibt die Planungen über das Saisonende hinaus weiter voran und bindet den nächsten Leistungsträger: Maximilian Rosenthal hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Der Verein bezeichnet den 25-Jährigen in seinen sozialen Medien als „wichtigen Bestandteil“ – ein deutliches Signal, dass Wolfsanger in der Gruppenliga auf Stabilität und eine verlässliche Achse setzt.

Rosenthal steht dabei stellvertretend für den Weg, den die „Wölfe“ in den vergangenen Wochen konsequent eingeschlagen haben. Bereits zuvor hatte der Klub mit mehreren Verlängerungen Kontinuität geschaffen – zuletzt auch auf einer Schlüsselposition: Torhüter Soufyane Bergigue bleibt ebenfalls bis 2027 und soll weiterhin „als Rückhalt“ vorangehen.

Mit Rosenthals Zusage festigt Wolfsanger nun vor allem die Defensive. In einer Liga, in der Konstanz oft den Unterschied macht, sendet der Verein damit erneut die Botschaft: Der Kern der Mannschaft soll zusammenbleiben – und die sportliche Entwicklung auf einem stabilen Fundament weitergehen.