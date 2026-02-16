 2026-02-16T15:22:36.155Z

Wolfsanger setzt weiter auf Kontinuität

Geldmacher und Trittel verlängern bis 2027

von Jan Gundlach · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Klaus Heinrichsmeyer

Der TSV Wolfsanger treibt seine Kaderplanung voran: Mittelfeldspieler Bennet Geldmacher und Stürmer Titus Trittel haben ihre Verträge jeweils bis 2027 verlängert. Geldmacher bleibt damit eine zentrale Stütze im Mittelfeld, Trittel gehört trotz seiner aktuellen Verletzung weiterhin fest zu den Planungen der „Wölfe“.

Die Personalentscheidungen passen zur Linie des Klubs, der bereits im Januar auch auf der Trainerposition früh Klarheit geschaffen hatte: Patrick Gries verlängerte seinen Vertrag bis 2028. Wolfsanger unterstreicht damit den eingeschlagenen Weg – mit Stabilität auf der Bank und wichtigen Bausteinen im Team.