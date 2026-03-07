Wolfsanger setzt auf Entwicklung im Mittelfeld

Der TSV Wolfsanger treibt seine Personalplanungen weiter voran und bindet den nächsten Spieler langfristig. Zakaria Al Masalmeh hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert, wie der Gruppenligist in seinen sozialen Medien mitteilte. Der Verein wertet die Unterschrift als Ausdruck einer „guten Entwicklung“ des Mittelfeldspielers.
Für Wolfsanger ist die Verlängerung ein weiteres Signal, dass der eingeschlagene Weg über Kontinuität und Perspektive fortgesetzt werden soll. Al Masalmeh soll im Zentrum weiter reifen und sich in der Mannschaft dauerhaft festspielen – mit dem Vertrauen, das der Klub nun vertraglich unterstreicht.