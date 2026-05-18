Wolfsanger II verliert wichtigen Punkt gegen AFC Kassel

Am 29. Spieltag der KOL Kassel empfing der TSV Wolfsanger II den AFC Kassel. Trotz einer guten Abwehrleistung der Wölfe entscheidet ein Treffer in letzter Minute zum 0:1.

Es steht viel auf dem Spiel für die Wölfe. Ein Punkt würde schon für einen vorläufigen Klassenerhalt reichen.

Das Spiel beginnt mit vielen Möglichkeiten für den AFC Kassel. Von mehreren Freistößen bis Ecken war alles mit dabei. Der TSV Wolfsanger II verteidigt aber alles sauber weg, sodass es nie richtig gefährlich wurde. Die Wölfe sind selber gut mit langen Bällen hinter die Abwehrreihe des AFCs in Angriffspositionen gekommen, jedoch ohne wirkliche Gefahr auf das Tor der Gäste. So verlief das Spiel ohne nennenswerte Aktionen mit 0:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit sah man ein ähnliches Bild. Die Wölfe hielten den Ball gut in den Abwehrreihen. Der AFC stand tief, wodurch lange Bälle hinter die Abwehrreihe erzwungen wurde. Kleine Torchancen gab es auf beiden Seiten, jedoch keine nennenswert Gefährlichen.