Wolfsanger II siegt in Unterzahl

– Foto: Tobias Beckmann

Wolfsanger begann gut und kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken. In der 21. Minute war es dann soweit, Justin Faulstich erzielte sehenswert per Freistoß das 1:0. Anschließend wurde das Spiel etwas hektischer und die Aggressivität nahm weiter zu. Harte Zweikämpfe prägten nun die Partie.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Auch in der zweiten Hälfte bestimmte Wolfsanger das Spiel.

In der 47. Minute erzielte Can Bey Güner sein erstes Pflichtspieltor für Wolfsanger. Nach einer Ecke traf Max Roth mit einem technisch anspruchsvollen Schuss die Latte. Der Ball landete vor Can Bey Güner, der den Abpraller verwerten konnte.

Nach einem Foul an Nico Vogel bekamen die Wölfe einen Freistoß zugesprochen. Justin Faulstich und Timon Brostmeyer standen diesmal vor dem Ball. Timon Brostmeyer schoss den Freistoß und versenkte ihn mit seiner „Knuckleball-Technik“ sehenswert im Tor – bereits im ersten Pflichtspiel ein Anwärter auf das Tor des Jahres.

Schließlich konnten die Wölfe auf 4:0 erhöhen, nachdem Stefanita-Irinel Alradului nach Vorarbeit von Andreas Meier ebenfalls sein erstes Tor im Wölfe-Trikot erzielte.

Das Spiel schien entschieden, doch dann folgte eine Notbremse im Strafraum von Max Roth, der die rote Karte sah. Zudem wurde gegen die Wölfe ein Elfmeter verhängt. Eine fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters, da der Einsatz von Max Roth ballorientiert war und die Doppelbestrafung in diesem Fall eigentlich nicht vorgesehen ist. Nichtsdestotrotz entschied sich der Schiedsrichter dafür. Den gegebenen Elfmeter verwandelte Osman Mohamed Sufi in der 75. Minute sicher.

Nach der Roten Karte erhöhte sich der Druck der Heimmannschaft, sodass Rothwesten in der 83. Minute auf 4:2 verkürzen konnte. Erneut traf Osman Mohamed Sufi. Allerdings blieb es bei diesem Spielstand, da die Verteidigung der Wölfe stabil stand und Torwart Furkan Ölmezoglu zusätzliche Sicherheit ausstrahlte.

Eine gute Leistung der neu zusammengestellten Reserve von Wolfsanger, die von Einheit zu Einheit und von Spiel zu Spiel immer besser zusammenfindet und entsprechend stärkere Leistungen zeigt. Eine positive Entwicklung ist bereits deutlich erkennbar.

Am kommenden Sonntag, dem 26.07., treffen die Wölfe Zuhause in der zweiten Runde des Pokals auf Lohfelden II. Anpfiff ist um 14 Uhr.