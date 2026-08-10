Wolfsanger II schlägt den BC Sport Kassel

– Foto: Tobias Beckmann

Bei hochsommerlichen Temperaturen traf am 09.08. der TSV Wolfsanger II auf den BC Sport. Die erste Halbzeit verlief zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften lieferten sich ein umkämpftes Spiel, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte.

Nach der Pause erwischte der TSV Wolfsanger II jedoch einen perfekten Start in die zweite Halbzeit. Bereits in der 46. Minute brachte Can Bey Güner den Ball mit einer Flanke in den Strafraum. Marcel Tangel stieg am höchsten und köpfte den Ball zum wichtigen 1:0 ins Tor. Der frühe Treffer gab dem TSV Wolfsanger II zusätzlichen Schwung und sorgte für einen optimalen Start in den zweiten Durchgang.

Auch danach blieb der TSV Wolfsanger II die spielbestimmende Mannschaft. In der 57. Minute eroberte Marcel Tangel den Ball von einem Spieler des BC Sport und startete sofort in Richtung gegnerisches Tor. Mit viel Übersicht legte er den Ball anschließend quer auf Andreas Meier, der überlegt zum 2:0 einschob.

Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen war, dominierte der TSV Wolfsanger II die zweite Hälfte klar. Trotz der großen Hitze zeigte die Mannschaft eine starke kämpferische und spielerische Leistung und belohnte sich am Ende mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen den BC Sport.