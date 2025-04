Wolfratshauser Fehlerquote muss runter

Selbstsicherheit geht anders. Aber das ist beim BCF Wolfratshausen in einer bislang alles in allem enttäuschenden Saison auch nicht zwingend zu erwarten. So richtet sich der Blick der Flößerstädter nach jedem Spieltag auf die Tabelle und somit hat Takan Demir mit Genugtuung vernommen, dass mit Neuried (0:3 bei Wacker) und Waldperlach (2:2 gegen Bad Heilbrunn) zwei schlechter platzierte Konkurrenten bereits am Gründonnerstag ihren Spieltag vergeigt haben. „Da muss man auch mal einen Dank nach Bad Heilbrunn schicken, dass die das so durchziehen“, lobte der BCF-Coach den Landkreis-Rivalen.