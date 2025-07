Wolfratshausen-Kapitän König: „Klassenerhalt eine Herkulesaufgabe“

Dominik König ist einer von zahlreichen Neuzugängen beim BCF Wolfratshausen nach einem beispiellosen personellen Umbruch. Und definitiv einer der erfahrensten Spieler, den sich die Farcheter Fußballer angeln konnten. Entsprechend fiel der Vertrauensvorschuss von Trainerseite aus, denn König wurde umgehend zum Häuptling des Teams und zum Abwehrchef ernannt. Seine erste knifflige Aufgabe: Eine 0:6 Abfuhr gegen den SV Bad Heilbrunn zum Saisonauftakt erklären. BCF-Reporter Oliver Rabuser unterhielt sich mit dem 27-Jährigen, der vom SC Unterpaffenhofen-Germering an die Kräuterstraße gekommen ist.

Herr König, wie fühlt man sich nach einer derart deutlichen Niederlage gleich im ersten Spiel?

Das war wirklich hart. Wir sind eigentlich mit einem guten Gefühl in das Spiel rein gegangen, haben alles reingeworfen und versucht, als Kollektiv das Beste zu geben.

Woher kam dieses gute Gefühl nach einer Vorbereitung, deren Tendenz mehr als durchwachsen war?

Das ist die Einstellung, nie aufzugeben, immer weiter zu machen. Egal, was passiert.

Tatsächlich aber ging einiges schief. Wie haben Sie es als wichtiger Part der Abwehrkette erlebt?

Es hat im Kollektiv einfach nicht gepasst. Von den sechs Gegentoren waren fünf Geschenke von uns. Das ist sehr frustrierend. Ich bin auch sehr angefressen.

Spätestens nach dem 0:2 war jedem klar, wohin die Reise gehen würde – auch weil sich der BCF unheimlich schwer tut, eigene Treffer zu setzen. War es irgendwann eine Kopfsache?

Ich glaube ja. Es war in den Köpfen drin. Ich habe noch versucht, es aus den Jungs rauszubringen

Trainer Florian Ächter sprach von einem Duell „Jungen gegen Männer“, gerade mit Blick auf das Zweikampfverhalten. Würden Sie dem so beipflichten?

Das war es zu 100 Prozent. Unclever in den Zweikämpfen, auf dem Platz hat uns die Männlichkeit komplett gefehlt, einfach mal durchzubeißen.

Sie sind einer der wenigen Neuen, die das Niveau in der Bezirksliga schon halbwegs kennen. Wie interpretieren Sie Ihre eigene Rolle? Was sind Ihre Aufgaben auf und neben dem Platz?

Ich versuche das Team zusammenzubringen, es zusammenzuhalten und zu Höchstleistungen anzustacheln. Selbst dabei natürlich immer mit Leistung voranzugehen. Mit Sprache, mit allem, auch jenseits des Feldes. Und alles für den Erfolg und die notwendigen Punkte zu tun.

Motivation lässt sich nicht künstlich erzeugen oder aufrecht erhalten. Was passiert, wenn es mit den Resultaten so weitergeht?

Das ist schlicht eine Sache, die ich von den Jungs erwarte. Dass sie immer gewinnen wollen. Wir sind Sportler und Fußballer. Wer da nicht gewinnen will, hat auf dem Feld nichts zu suchen.

Welche Stellschrauben lassen sich noch kurzfristig drehen?

Ganz einfach gesprochen: Laufbereitschaft, Einsatz, Wille und Herz. Das Herz ist dabei der wichtigste Punkt.

Der BCF wird jetzt schon als sicherer Absteiger gehandelt. Hemmt das die Mannschaft oder kann sich daraus ein ungeahnter Ansporn entwickeln?

Für mich ist es klar Ansporn. Es ist eine Herkulesaufgabe für uns, keine Frage. Ich glaube trotzdem, dass es möglich ist, zumindest den direkten Abstieg zu umgehen. Wir wissen alle, was das Umfeld über uns denkt. Das ist klar kommuniziert. Ich versuche den Jungs das auch im Training zu vermitteln. Das sollte für jeden Einzelnen persönliche Motivation sein, um zu zeigen, so lasse ich nicht über mich reden.

Wenn ich Sie jetzt einfach mal salopp frage: Der BCF steigt nach dieser Saison nicht ab, weil ...?

Weil wir über den Kampf kommen und nicht aufgeben werden. Dafür haben wir uns hier nicht zusammen gefunden.