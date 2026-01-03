Wolfratshausen holt Keeper aus Münchner Kreisliga und Ex-TuS-Talent

Ursprünglich galten die winterlichen Transferaktivitäten beim BCF Wolfratshausen bereits als abgeschlossen. Vier Abgängen standen beim Fußball-Bezirksligisten sechs Neuzugänge gegenüber (wir berichteten). So ganz aber passte Lulzim Kuqi das Ganze mit Blick auf das renovierte Aufgebot noch nicht. Deswegen führte der Trainer des Tabellenschlusslichts weitere Gespräche, die nunmehr in zwei Erfolgsmeldungen mündeten: Mit der Verpflichtung von Torhüter Andrej Popravak und Allrounder Fabian Kießling hat man den Kader noch einmal breiter aufgestellt.

Plötzlich gibt es in Farchet wieder so etwas wie einen Konkurrenzkampf. „Das wollte ich erreichen“, betont Kuqi, wohl wissend, dass sich in der Hinserie mehr oder weniger jeder BCF-Kicker seiner Einsätze sicher sein konnte – ungeachtet seines Trainingseifers. Schludrigkeiten, die nunmehr passé sein sollen. „Es ist keiner mehr gesetzt“, sendet der 45-Jährige eine unmissverständliche Botschaft an seine Equipe, die sich zu Beginn der letzten Januar-Woche erstmals gemeinschaftlich zum Üben an der Kräuterstraße einfinden wird. „So können wir in der Vorbereitung gut trainieren“, setzt Kuqi auf mehrheitlich doppelt besetzte Positionen.