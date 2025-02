Wolfram eiskalt: Meckelfeld gewinnt Spitzenspiel in Elstorf

TVM-Cheftrainer Michel Welke: „Zur Zeitpunkt der Führung war der Treffer verdient. Dass wir den Gegner gerne spielen lassen, ist nichts Neues mehr – es war klar, dass uns das erwartet. Bei der ersten Aktion von Klaas Krüger hatten wir Glück, das steht außer Frage. Trotzdem haben auch wir die Chance, den Sack zuzumachen. Ich habe mich besonders gefreut, dass wir in den letzten zehn Minuten alles vor der Box wegverteidigt haben und bin sehr stolz auf die Jungs. Wir sind hier mit dem klaren Ziel hergefahren, auch optisch an die Spitze zu wollen. Mal schauen, wie lange wir die Gejagten bleiben können.“

Elstorf-Cheftrainer Hartmut Mattfeldt: „Wir spielen 80 Minuten auf ein Tor und verlieren am Ende trotzdem. Ich habe selten so unglücklich verloren. Der Knackpunkt war, dass wir vor dem Tor versagt haben – der Höhepunkt war die Chance von Klaas Krüger, die irgendwie zu diesem Tag gepasst hat. Aus meiner Sicht war Meckelfeld nicht besser als wir, wenn wir wir aber kein Tor schießen, wird es schwierig. Wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen, sind sie zehn Punkte vor uns. Aufgeben ist aber keine Option.“

In einer umkämpften Anfangsphase fand Meckelfeld noch den besseren Zug zum Tor. Dass Comebacker Philipp Wolfram bei einer Hereingabe vom linken Flügel am ersten Pfosten eiskalt mit einem Kontakt vollstreckte, war zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht unverdient (19.).

Der MTV Soltau ist mit einem wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt aus der Winterpause zurückgekehrt. Mika-Jaimi Gonzalez brachte die Hausherren auf die Siegerstrßae (29.), mindestens genauso wichtig war jedoch, dass Janosch Zager einen Strafstoß parierte und den Ausgleich verhinderte. In einer spannenden Schlussphase geriet die Eintracht in Unterzahl (85.) und Gonzalez schnürte per Strafstoß den Doppelpack (86.). In der Nachspielzeit machte Jelle Tödter den Deckel drauf (90.+3).