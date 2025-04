Wolfram dreht das Spiel: Meckelfeld stoppt den Negativtrend

Der TV Meckelfeld hat am Dienstagabend eines seiner Nachholspiele für sich entschieden und macht im spannenden Vierer-Aufstiegsrennen der Bezirksliga Lüneburg 2 wieder Boden gut. Im Heimspiel gegen den FC Jesteburg-Bendestorf beendeten die Bravehearts ihre kleine Negativserie von drei sieglosen Spielen, ließen die Begegnung aber lange offen.

Der TVM legte eine sehr gute Anfangsphase hin, zwei Treffer fanden aber aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Stattdessen nutzte JesBe die erste Unachtsamkeit der Hausherren, in dem Anton von der Lieth seine Farben in Führung brachte (22.). Die Meckelfelder mussten sich jedoch nicht lange schütteln. Nach einem Foul an Kristopher Kühn übernahm Sturmpartner Philipp Wolfram die Verantwortung vom Punkt und verwandelte sicher (25.).

Anschließend führte eine Umschaltsituation dazu, dass die Begegnung komplett kippte: Nach einer Balleroberung spielte der Favorit über Paul Lukas Lochner schnell durch auf Kapitän Wolfram, der alleine vor Torhüter Finn Schulz gewohnt cool blieb (37.). Daraufhin ließ der Aufstiegsaspirant weitere Hochkaräter aus, Gabriel El-Hafi versäumte die Option des Querpasses und schob die Kugel fast als Rückgabe in die Arme von Schulz (45.+1).