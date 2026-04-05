Wolfhagen will oben dranbleiben – baut Wabern die Serie aus?

Am Ostermontag stehen in der Verbandsliga Nord zwei Nachholspiele des 20. Spieltags an – und beide sind aus nordhessischer Sicht richtungsweisend. FSV Wolfhagen kann im Kampf um die Spitzengruppe gegen SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach nachlegen, TSV Wabern will seinen starken Lauf der Rückrunde fortsetzen.
Richtungsweisendes Spiel für die Wölfe
Der FSV Wolfhagen empfängt Klei/Hun/Doh und hat dabei die Chance, den Abstand nach oben weiter zu verkürzen. Mittelfeldspieler Pascal Deiß bezeichnet die Partie im Kampf um den Relegationsplatz ausdrücklich als richtungsweisend und warnt zugleich vor einem Gegner, der „deutlich besser ist, als er in der Tabelle dasteht“.
Auch bei den Gästen ist der Respekt groß. Teammanager Stefan Küllmer sieht Wolfhagen unter den drei besten Mannschaften der Liga und spricht vor dem Auswärtsspiel auf Asche von einer klaren Außenseiterrolle. Nach dem späten 2:1 gegen Eiterfeld hat Klei/Hun/Doh zwar die kleine Negativserie beendet, für etwas Zählbares in Wolfhagen brauche es laut Küllmer aber „schon einen besonderen Tag“.
Wird der Lauf weiter vergoldet?
Aus Sicht des TSV Wabern kommt das Nachholspiel gegen Flieden zu einem günstigen Zeitpunkt. Spielertrainer Patrick Herpe spricht von einer „phantastischen Rückrunde“, die man so nicht erwartet habe, und betont, wie stolz er auf das aktuelle Auftreten seiner Mannschaft sei.
Gleichzeitig erwartet Herpe einen unangenehmen Gegner. Flieden verfüge über ein homogenes Teamgefüge und individuell starke Spieler, zudem habe der TSV das Hinspiel nicht gut gestaltet. Diesmal wolle Wabern das Spiel anders angehen – und die eigene Serie weiter ausbauen.