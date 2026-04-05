Wolfhagen will oben dranbleiben – baut Wabern die Serie aus?

Der FSV Wolfhagen empfängt Klei/Hun/Doh und hat dabei die Chance, den Abstand nach oben weiter zu verkürzen. Mittelfeldspieler Pascal Deiß bezeichnet die Partie im Kampf um den Relegationsplatz ausdrücklich als richtungsweisend und warnt zugleich vor einem Gegner, der „deutlich besser ist, als er in der Tabelle dasteht“.

Auch bei den Gästen ist der Respekt groß. Teammanager Stefan Küllmer sieht Wolfhagen unter den drei besten Mannschaften der Liga und spricht vor dem Auswärtsspiel auf Asche von einer klaren Außenseiterrolle. Nach dem späten 2:1 gegen Eiterfeld hat Klei/Hun/Doh zwar die kleine Negativserie beendet, für etwas Zählbares in Wolfhagen brauche es laut Küllmer aber „schon einen besonderen Tag“.